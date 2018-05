Fußball Blaustein und Buch peilen den Klassenerhalt an

Blaustein und Buch peilen den Klassenerhalt an

Blaustein/Buch / dg

„Den Deckel vorzeitig für den Klassenerhalt drauf machen“ lautet die Maxime für die beiden Fußballklubs TSV Buch und TSV Blaustein für das Pfingstwochenende. Das Duo kann heute (jeweils 15.30 Uhr) mit Erfolgen schon die letzten theoretischen Zweifel an einer weiteren Spielzeit in der Landesliga beseitigen. „Wir wollen den Nichtabstieg aus eigener Kraft schaffen und ihn dann mit einem Sieg entsprechend feiern“, kündigt Blausteins Spielertrainer Michael Passer vor der Partie gegen den Abstiegskandidaten TSV Bad Boll an. „Wir wollen uns nicht auf andere Mannschaften verlassen.“

Wobei Passer mit seinem Kader personell derzeit nicht gerade auf Rosen gebettet ist. Die beiden Rot-Sünder Benjamin Passer (vier Spiele Sperre) und Patrick Erhardt (zwei Partien) müssen letztmals aussetzen. Jan-Luca Daur, der zum Verbandsligisten SSV Ehingen/Süd wechselt, fehlt wegen seiner Ampelkarte. Zudem fallen Markus Erthle (Innenbanddehnung im Sprunggelenk) und Markus Breunig (Hochzeitseinladung) aus. Michael Passer: „Wir werden mit A-Junioren auffüllen.“

Auf einen Blausteiner Dreier hofft auch der TSV Buch, der zur gleichen Zeit mit dem allerletzten Aufgebot auf Kunstrasen bei NAFI Stuttgart (mit 62 Treffern die Tormaschine der Liga) antritt. Dann wäre Buch wohl auch bei einer Niederlage gerettet. „Beide Mannschaften haben eine ähnlich offensive Spielweise. Eine Nullnummer ist eher unwahrscheinlich“, vermutet Buchs Trainer Harald Haug, der im Fall einer weiteren Landesligarunde mit Blausteins Co-Trainer Peter Passer eine Tour durch die Ulmer Altstadt plant.

In Stuttgart kann er wahrscheinlich wieder auf Offensivkraft Markus Bolkart (Prellung am Fuß) zurückgreifen. Hinsichtlich der Kaderplanungen laufen Gespräche mit jungen Akteuren mit Perspektive. Der Klub ist auf der Suche nach je einem Spieler für jeden Mannschaftsteil.