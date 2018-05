Fußball Blaustein jubelt, Illertissen II frustriert

Illertissen/Blaustein / Detlef Groninger

Mit einer riesigen Blamage hat sich der FV Illertissen II aus der Saison verabschiedet. Der Zweite der bayerischen Landesliga brachte das Kunststück fertig, den 4:0-Vorsprung aus dem Hinspiel in der Relegation zur Bayernliga gegen den Bayernliga-17. SV Erlenbach noch zu vergeigen. Beim 1:7 nach Verlängerung (0:4, 0:2) wurde der FVI II beim Rückspiel in Unterfranken regelrecht zerlegt. „Das ist eine Enttäuschung. So wollten wir die Runde nicht beenden“, bestätigt Spielleiter Muammer Özcelik.

Zumal die beiden Stürmer Yannick Glessing (1.) und Timo Leitner (16.) jeweils in Eins-gegen-Eins-Situationen am Erlenbacher Schlussmann Sven Schröer gescheitert waren. Spätestens nach dem 0:2-Rückstand zur Pause hatte die Mannschaft den Glauben an einen erfolgreichen Nachmittag verloren. Ohne die fünf Stammspieler, die schon im Dezember ihre Abschlussfahrt nach Mallorca gebucht hatten, war Illertissen II nicht mehr konkurrenzfähig. Das Unheil nahm dann in der Verlängerung seinen Lauf. Das Ehrentor durch Glessing (110.) ließ nur kurz die Hoffnung auf ein Verhindern des Scheiterns aufkommen. Mit dem Erlenbacher 7:1 nach 112 Minuten war das Schicksal besiegelt.

Blaustein und Buch feiern

Der TSV Blaustein brachte mit dem 1:1 (1:0) gegen NAFI Stuttgart den Klassenerhalt in der württembergischen Landesliga am drittletzten Spieltag vorzeitig in trockene Tücher. Gleiches gilt auch für den spielfreien Bezirkskontrahenten TSV Buch, der zudem noch Stürmer Patrick Sailer bei seinem Torwand-Triumph im ZDF-Sportstudio feiern konnte (Extra-Beitrag in der Region). Die Blausteiner hatten den Gästen, die erwartungsgemäß mehr Ballbesitz hatten, mit Einsatzwillen den Zahn gezogen. Die Platzherren hätten sogar die Partie vorzeitig entscheiden können. Doch nur Benjamin Passer (39.) hatte getroffen. Daniel Bosnjak (90.) sorgte dann noch für den Stuttgarter Ausgleich. TSV-Spielertrainer Michael Passer, der nach der Rettung eine Bierdusche über sich ergehen lassen musste: „Den Klassenerhalt haben wir uns als Team verdient.