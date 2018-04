Bezirkspokal Bezirkspokal: TSV Neu-Ulm schont sich für den Hit

Ulm / dg

Ünal Demirkiran kann heute (18.15) zu Fuß zum Viertelfinale um den Fußball-Bezirkspokal gehen. Der Spielertrainer des TSV Neu-Ulm tritt mit dem Bezirksligisten beim Kreisliga A-Klub SV Offenhausen an. Der ehemalige Spatz wohnt nur 500 Meter entfernt vom Sportgelände des SVO. Mit Blick auf das Liga-Gipfeltreffen am Sonntag gegen Türkspor Neu-Ulm wird er heute manchen Stammspieler schonen und stattdessen A-Junioren einsetzen. „Wir haben in der Breite nicht den Kader, um innerhalb von vier Tagen zwei Mal Vollgas gehen zu können. Offenhausens Spielertrainer Alexander Höhne und sein Schützling Vitalie Lasarev haben einst das TSV-Trikot getragen. Nun peilen sie mit dem SVO die Überraschung an. „Wir wollen zeigen, dass Neu-UIm nicht unschlagbar ist“, sagt Abteilungsleiter Hans-Georg Maier.

Elfmetereschießen zum Dritten?

B-Kreisligist FV Bellenberg fordert zur selben Zeit Bezirksliga-Schlusslicht SC Türkgücü Ulm heraus. 2010 war Bellenberg letztmals im Pokal-Halbfinale. Der Gastgeber spekuliert auf den nächsten Nervenkitzel. „Wir wollen das Glück aus den letzten beiden Elfmeterschießen gegen Ay und Grimmelfingen mitnehmen“, meint Abteilungsleiter Yannick Mack.

Bei Türkgücü Ulm spielt mit Filipo Moscatello ein Akteur, der aus dem Bellenberger Juniorenbereich hervorgegangen ist. Er fehlt aber heute wegen einer Bänderdehnung am Sprunggelenk. Die Ulmer wollen sich im Pokal für die verkorkste Punktrunde schadlos halten. „Wir werden Bellenberg nicht unterschätzen und sind voll motiviert“, kündigt Vorsitzender Ali Incekara an. Hinsichtlich der Trainerbesetzung für die neue Saison fehlt noch das finale Gespräch mit dem jetzigen Duo Rosario Lentini und Riza Ulusoy. Incekara: „Wir wollen mit ihnen aber weitermachen.“

TSV Obenhausen im Halbfinale

Das letzte Viertelfinalspiel zwischen dem A/Iller-Verein SG Ingstetten/Schießen und Bezirksligist FC Blaubeuren findet am 26. April (18.30 Uhr) statt. Der Sieger dieser Partie trifft auf den TSV Obenhausen, der sich gestern zum Auftakt der Viertelfinals im Duell der beiden A-Kreisligisten beim TSV Blaubeuren mit 3:0 (0:0) durchsetzte. Die Gäste gingen gegen das Team von Trainer Fabian Flinspach, der auf acht Stammspieler verzichten musste, in der 50. Minute nach einer verunglückten Abwehraktion der Blaubeurer durch Dominik Larisch in Führung. Zehn Minute später patzte die Abwehr der Gastgeber erneut, Claus Jehle nutzte den Fehler zum 2:0. In der 70. Minute unterlief Felix Daur dann auch noch ein Eigentor.