Fußball Bezirkspokal: Bellenberg lässt Ulmer zittern

Alb-Donau-Kreis / Ralf Seckler

Zum Neu-Ulmer Stadtderby kam es im Viertelfinale des Fußball-Bezirkspokals. Der SV Offenhausen empfing den klassenhöheren TSV Neu-Ulm. Mit 2:6 (0:1) kassierten die Vorstädter eine deutliche Niederlage. Der TSV trat mit vier A-Jugendlichen in der Startelf an und ging schon nach 16 Minuten durch Daniel Schuhmacher in Führung. Christian Bohnacker (48.) und Alexandro Casullo (57.) bauten den Vorsprung nach der Pause aus. Markus Erthle (65.) verkürzte auf 1:3, Casullo (71.) antwortete prompt mit dem vierten Treffer. Nach dem 2:4, wieder von Erthle (77.), legten die Gäste nochmal eine Schippe drauf. Marco Kurz (82.) und Christian Bohnacker (88.) stellten den Endstand her, es hätte aber auch zweistellig ausgehen können: Sechsmal rettete das Aluminium für Offenhausen.

David gegen Goliath

Der B-Iller-Vertreter Bellenberg machte dem Schlusslicht der Bezirksliga Türkgücü Ulm ordentlich das Leben schwer. Am Ende mussten sich die Gastgeber mit 0:1 (0:0) dennoch geschlagen geben. Lange Zeit war allerdings kein Klassenunterschied erkennbar, Bellenberg fightete bis zum Umfallen und hatte seinerseits die eine oder andere Tormöglichkeit. Nach torloser erster Hälfte machte ein kleiner Fehler den großen Unterschied aus. Ein langer Ball aus der Abwehr heraus landete bei Rosario Lentini, der schob eiskalt zum 1:0 für die Ulmer ein (60.). Die letzten 20 Minuten wurden dann nochmal hektisch mit vielen Unterbrechungen. Die Platzherren gaben nochmal alles, es reichte aber nicht mehr. Türkgücü rettet den Vorsprung knapp über die Zeit.

Damit steht eine Begegnung im Halbfinale bereits fest: Der TSV Neu-Ulm empfängt Türkgücü Ulm zum Bezirksligaduell, gespielt wird am 17. Mai. Der Widersacher für den Halbfinalisten TSV Obenhausen wird kommende Woche ermittelt. Denn das letzte Viertelfinalspiel steigt erst am kommenden Donnerstag, 26. April. Die SGM Ingstetten/Schießen empfängt den Bezirksligisten FC Blaubeuren.