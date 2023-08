Schon in der 2. Runde des Fußball-Bezirkspokals kommt es zur Neuauflage des Finales der vergangenen Saison: Der SV Jungingen trifft auf den TSV Langenau. Schnelle Möglichkeit also zur Revanche für die Langenauer beim Titelverteidiger. Das Duell am Sonntag (17 Uhr) ist das einzige Aufeinandertreffen zweier Bezirksligisten. Ansonsten sind die Teams aus dem Bezirksoberhaus favorisiert: Jeweils vier dürfen gegen Vertreter der Kreisligen A und B ran. Freilose haben Lehr, Buch II, Jedesheim und der Sieger aus Kellmünz gegen Beuren (1. Runde).

Bezirkspokal, 1. Runde

Kreisliga B – Kreisliga A

TSV Kellmünz – SV Beuren Sa. 16.00

2. Runde

Bezirksliga – Bezirksliga

SV Jungingen – TSV Langenau So. 17.00

Kreisliga A – Bezirksliga

TSV Regglisweiler – SG Aufheim/Holz. So. 15.00

SV Weidenstetten – SV Offenhausen So. 15.00

SG Ingstetten/S. – TSV Blaustein So. 15.00

Serbija Ulm II – TSV Kettershausen/B. So. 15.00

Kreisliga B – Bezirksliga

RSV Wullenstetten – SC Staig So. 15.00

FV Schnürpflingen – Türkgücü Ulm So. 15.00

SV Jungingen II – TSG Söflingen So. 14.30

SG Nellingen/Aufh. – TSV Neu-Ulm So. 15.00

Kreisliga A – Kreisliga A

SV Lonsee – TSV Altheim/Alb So. 15.00

SSG Ulm 99 II – SC Heroldstatt So. 15.00

SF Dornstadt – TSV Albeck So. 15.00

TSV Holzheim – RSV Ermingen So. 15.00

SG Senden-Ay – TSV Obenhausen So. 15.00

FV Gerlenhofen – TSV Blaubeuren So. 17.00

FC Silheim – TSV Pfuhl So. 15.00

FC Neenstetten – SV Eggingen So. 15.00

TSV Bernstadt – SV Westerheim So. 15.00

Kreisliga B – Kreisliga A

SG Laichingen – FV Altenstadt So. 15.00

TSG Söflingen II – SV Tiefenbach So. 15.00

SG Langenau II – TSV Erbach So. 15.00

SV Westerheim II – SF Illerrieden So. 15.00

TSF Ludwigsfeld – FKV Neu-Ulm So. 15.00