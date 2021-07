Die Rollen sind klar verteilt: Bezirksligist gegen A-Ligist heißt es an diesem Mittwoch in beiden Halbfinales des Bezirkspokals Donau/Iller 2020/21. Gespielt wird jeweils um 19 Uhr in Amstetten und Asch. Underdog SV Amstetten bekommt es mit dem FC Blaubeuren zu tun, der mit dem 4:0-Sieg gegen die TSG Söflingen im Viertelfinale ein Ausrufezeichen setzte. „Das ist schon eine Hausnummer“, sagt SV-Abteilungsleiter Stephan Laufer. „Wir werden ...