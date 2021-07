Ein Ende der Zwangspause ist in Sicht. Während es in Trainings und Testspielen bereits in vielen Vereinen und Orten schon im vergangenen Monat wieder zurück auf das Spielfeld ging, stehen nun die ersten Pflichtspiele im Fußball-Bezirk Donau/Iller an. Sieben Partien des noch nicht ausgespielten Po...