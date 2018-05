Fußball Bezirksliga-Titelkampf noch spannender

rs

Das Rennen um Meisterschaft und Aufstieg in der Fußball-Bezirksliga ist wieder spannend. Schuld ist ein Patzer des TSV Neu-Ulm in Erbach und der Kantersieg von Türkspor Neu-Ulm. Jetzt hat der TSV noch zwei Chancen, alles klarzumachen.

Neu-Ulmer Nullnummer

Spitzenreiter TSV Neu-Ulm kam in Erbach über ein 0:0 nicht hinaus. Die Gastgeber erkämpften sich aufgrund einer tadellosen Abwehrleistung einen Punkt. Einziger Aufreger war ein von Marco Kurz erzielter Treffer (60.), der jedoch wegen Abseits nicht gegeben wurde.

Kantersieg für Türkspor

Bis auf einen Punkt ist Verfolger Türkspor dem Stadtrivalen auf die Pelle gerückt. Beim 6:0 (3:0) gegen den SV Beuren waren die Gastgeber ihrem Kontrahenten in allen Belangen überlegen. Manuel Evens (5.), Ilir Tupella (10.) und Sascha Endres (32.) sorgten für die Pausenführung. Kevin Ruiz (64., 80.) und Evens (76.) legten im zweiten Durchgang nach.

Hungrige Spatzen

Der TSV Langenau kassierte im Heimspiel gegen den SSV Ulm 1846 II eine derbe 1:8 (1:5)-Klatsche. Schon zur Pause war nach Toren von Alexander Cvijanovic (14., 19.), Patrick Hanisch (39.) und Lukas Kling (40., 45.+2) und dem Gegentreffer von Modou Ceesay (45.+4) die Messe gelesen. Den Endstand stellten Konstantinos Korbiakis (52.), Marcel Geller (65.) und Patrick Hanisch (67.) her.

Acht Tore in Jungingen

Ähnlich wie dem TSV Langenau ging es dem SV Jungingen, der sich vor eigenem Publikum dem FC Blaubeuren mit 2:6 (1:4) geschlagen geben musste. Der technisch überlegene FC ließ sich von Henrik Hölsmanns 1:0 (20.) nicht beirren und drehten durch Treffer von Cristian Boldea (30., 45.+2), Tomasz Srtzelec (37./Foulelfmeter) und Rafal Czerwinski (42.) noch in der ersten Halbzeit das Spiel. Nach der Pause trafen noch Gjentijan Haxhijaj (76.) und Hakan Kesmer (90.+2) für die Gäste. Tobias Widmer (83.) war zum zwischenzeitlichen 2:5 erfolgreich.

Staiger Sieg trotz Patzer

Trotz zwei Elfmeter-Nieten bezwang der SC Staig Schlusslicht FC Neenstetten mit 4:3 (2:2). Maurice Huber (73.) scheiterte per Foulelfmeter an Gästekeeper Tim Schnaitmann, sein Mitspieler Fabian Möbius acht Minuten danach am Pfosten. Nico Märkle (11.) und Raoul Schöttle (19.) hatten Staig schnell in Front geschossen. Neenstetten kämpfte sich zurück, Dennis Kretschmann (39.), Semih Ses (44.) und Marcel Steck (70.) drehten das Spiel. Doch Schöttle (76.) und Fabian Volz (81.) sicherten dem SC doch noch die drei Punkte.

Türkgücü: Punkt trotz Unterzahl

Dem SV Tiefenbach scheint die Puste auszugehen. Trotz Überzahl – bei Türkgücü Ulm sah Dennis Rützel Gelb-Rot (21.) – reichte es nur zu einem 1:1 (0:1). Nach einem mustergültigen Konter brachte Carlos Geric sein dezimiertes Team in Führung (73.). Tiefenbach kämpfte sich noch einmal zurück ins Spiel und erzwang den Ausgleich durch Stefan Haugg (80.).

FC Burlafingen atmet auf

Der FC Burlafingen hat dank des 3:1 (2:1)-Heimsieges über die SSG Ulm den Klassenerhalt sicher. Die kämpferische Leistung der Gastgeber stimmte, und auch die Tormöglichkeiten wurden genutzt, Tobias Maier (11.) und Daniel Krumm (18.) besorgten die Führung. Den Anschlusstreffer der SSG durch Johannes Streiter (32.) beantwortete Daniel Krumm (53.) mit seinem Treffer zum 3:1-Endstand.

Klare Sache für Lonsee

Im Albduell fertigte der SV Lonsee den SV Asselfingen klar mit 5:0 (2:0) ab. Die frühen Treffer von Reinhold Hildermann (13.) und Fritz Wieland (17.) sorgten für die Vorentscheidung. Nach Wiederanpfiff machten Wieland (50.), Patrick Rundio (74.) und Aaron Mangold (89.) endgültig alles klar.