Es ist eine Weile her, dass einer Mannschaft in der Bezirksliga eine ähnliche Serie zu Saisonbeginn gelungen ist. Vor fünf Jahren, in der Spielzeit 2016/17, stand der TSV Buch nach neun Spielen ungeschlagen und ohne Punktverlust ganz oben. Am Ende der Saison reichte es zum Landesliga-Aufstieg. O...