In der Fußball-Bezirksliga ist Tabellenführer TSV Neu-Ulm auch am 6. Spieltag ungeschlagen geblieben. Auf Platz zwei liegt nun der TSV Langenau, der sich seine drei Punkte gegen Söflingen hart erkämpfen musste. Der bisherige Tabellenzweite SV Jungingen hatte bereits am Freitag gegen den TSV Kett...