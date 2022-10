In der Fußball-Bezirksliga hat der TSV Bermaringen die Abstiegszone vorerst hinter sich gelassen. Bermaringen gewann am Sonntag gegen die Reserve von Türkspor Neu-Ulm. Angeführt wird die Tabelle nach wie vor in unverändertem Abstand von Staig, Srbija Ulm und Türkgücü Ulm.

TSV Neu-Ulm – TSV O...