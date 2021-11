Es war ein an Unentschieden reicher Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Donau/Iller. Auch im Spitzenspiel zwischen dem TSV Langenau und dem SC Staig wurden die Punkte geteilt. Mit wieder drei Punkten Abstand auf Verfolger Langenau führt der FC Blaubeuren nach 2:0-Sieg in Thalfingen weiterhin die T...