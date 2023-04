In der Fußball-Bezirksliga hat der TSV Blaubeuren einen Achtungserfolg verbucht: Der TSV fertigte den FC Neenstetten im Kellerduell 6:0 ab und rückte so näher an den oberen Tabellennachbarn Offenhausen. Srbija Ulm und Staig punkteten im Gleichschritt.

Srbija Ulm – Offenhausen 3:2 (2:1)

Milenko D...