Die TSG Söflingen schlug am ersten Spieltag den FC Burlafingen mit 6:1, die SG Aufheim-Holzschwang kam in Lonsee zu einem 4:1 – und Srbija Ulm trotzte dem etablierten SV Tiefenbach immerhin ein 1:1 ab. Nur der TSV Bermaringen ging leer aus. Er musste allerdings beim Meisterfavoriten SSG Ulm ran – und verlor 0:2.

Söflingens halbes Dutzend

Trotz des klaren Söflinger 6:1-Erfolges gegen Burlafingen verlief die Begegnung zunächst recht ausgeglichen. Die TSG lag zur Halbzeit nach Toren von Gennaro Sarmiento (15.) und Maximilian Anschütz (36.) sowie dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Marcin Czerwinski mit 2:1 in Führung. In der 63. Spielminute baute Robin Eberhardt den Vorsprung auf 3:1 aus und verwandelte einen Foulelfmeter (76.) zum 4:1. Für den Endstand sorgte schließlich Mounir Barray (81., 86.) mit zwei weiteren Toren.

Gemütlicher Sonntag für die SSG

Meisterschaftsfavorit SSG Ulm gewann gegen den TSV Bermaringen mit 2:0 (1:0). Die Tore für den Vizemeister der Vorsaison schossen Neuzugang Ruben Beneke (20.) und Micael da Silva Malheiro (75.). Florian Jüstl von der SSG Ulm sprach von einem „gemütlichen Sonntagskick“, bei dem die Heimmannschaft das Spiel bestimmt habe. Einige Pfostenschüsse verhinderten ein höheres Resultat.

Srbija punktet in Nachspielzeit

Der dritte Aufsteiger in die Bezirksliga, der FC Srbija Ulm, teilte sich am Sonntagnachmittag die Punkte mit dem SV Tiefenbach. Beim 2:2 (1:1) traf aufseiten von Srbija zweimal Novica Stanic (30., 90.+1) und für Tiefenbach zweimal Elias Wekemann (3., 64.). Die Offensive der Ulmer, die in der Vorsaison mit 127 Toren geglänzt hat, vergab einige Chancen, bis kurz vor dem Schlusspfiff doch noch der Ausgleich erzielt werden konnte. In der 87. Spielminute sah Srbijas Nemanja Malesevic wegen eines groben Fouls die Rote Karte.

A/Iller-Meister mit Auftaktsieg

Mit der SGM Aufheim-Holzschwang startete ein weiterer Aufsteiger mit einem deutlichen Sieg. Der SV Lonsee unterlag dem Meister der Kreisliga A/Iller mit 1:4 (0:2). Die Gäste aus Bayern stellten die Weichen bei Treffern von Simon (9.) und Jan Krumpschmid (17.) schon früh auf Sieg. In der 69. Minute erzielte Daniel Dannerbauer das 3:0, bevor Nick Uhlmann (76.) für Lonsee auf 1:3 verkürzen konnte. Zum 4:1-Endstand für Aufheim-Holzschwang traf Fabian Knauer (81.).

Intenisver Kick in Obenhausen

Der TSV Obenhausen besiegte den FC Blaubeuren mit 3:1 (0:1). Manuel Kamm vom TSV Obenhausen beobachtete ein „für die Temperatur sehr intensives Spiel“. Kurz vor Ende einer umkämpften, aber chancenarmen ersten Hälfte brachte Erdem Aksoy (45.) die Gäste von der Blau in Führung. In der 58. Minute erzielte Ulrich Klar den Ausgleich per Kopf nach einer Ecke. Jehle brachte den TSV in Führung (82.), bevor Klar (90.) erneut nach einem Eckball mit dem Kopf einnetzte.

Jungingen kontert Türkgücü aus

1:4 (0:1) hieß der Endstand zwischen dem SC Türkgücü Ulm und dem SV Jungingen. Die Gastgeber ließen sich im Ulmer Stadtduell wiederholt von sehr tief stehenden Jungingern auskontern: Julian Thierer brachte die Gäste beim Derby in der 33. Minute in Führung. Nach der Pause erzielte Burak Arslan (47.) den Ausgleich für Türkgücü Ulm. Tim Bärtele schoss den SV Jungingen mit zwei Toren (60., 78.) wieder in Führung, das Junginger 4:1 erzielte Caner Kaygisiz.

Thalfingen verdient sich Punkte

Mit 2:0 (1:0) gewann der SV Thalfingen gegen den SC Staig. Bruno Weitmann vom SV Thalfingen sprach von einem „verdienten Sieg“, wenngleich die Gäste in der Anfangsphase noch gut hätten mithalten können. Zum 1:0-Halbzeitstand traf Alexander Cvijanovic in der 41. Minute. In der zweiten Hälfte beschränkten sich die Thalfinger weitestgehend auf das Verwalten ihres knappen Vorsprunges. Wenige Minuten vor Schluss erhöhte Marc-Christopher Breithaupt (82.) nach einem Konter auf 2:0.