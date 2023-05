In der Fußball-Bezirksliga standen am Pfingstsamstag zwei Spiele an: Der FV Asch-Sonderbuch hat den TSV Bermaringen im wegweisenden Duell im Abstiegskampf besiegt und steht damit zumindest vorerst auf einem sicheren Tabellenplatz. Staig, das den Landesliga-Relegationsplatz bereits sicher hat, erled...