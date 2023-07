In der neuen Saison ist der Fußball-Bezirk mit fünf Mannschaften in der Landesliga vertreten. Mit dem Aufsteiger FC Srbija Ulm und dem TSV Buch sind zwei Klubs am vergangenen Montag in die Vorbereitung eingestiegen. Der FC Blaubeuren hat am Freitag (19 Uhr), Türkspor Neu-Ulm am Montag (18 Uhr) un...