Jugendfußball Besiktas Istanbul mit Fußballschule in Ulm

Wenn heute das Champions-League-Spiel zwischen dem FC Bayern und Besiktas Istanbul ange­pfiffen wird, stecken etliche Nachwuchs-Fußballer in einem Dilemma: Wem die Daumen drücken? „Wir haben sehr viele FC-Bayern-Fans im Team“, berichtet Orhan Cigdem, Trainer der Fußballschule von Besiktas Istanbul, die in Ulm einen Ableger hat.

Eine Besiktas-Fußballschule in Ulm? Das ist sogar vielen Insidern neu. Gegründet wurde sie im Frühjahr 2016. „Bei uns ist jeder willkommen. Meine Aufgabe ist es, die Kinder zu fördern“, sagt B-Lizenz-Trainer Cigdem. Er coacht derzeit etwa 70 Kinder, von den Bambini bis zum Alter von 15 Jahren. Die Kinder spielen weiter bei ihrem bisherigen Verein, erhalten aber in der Besiktas-Schule eine zusätzliche Förderung. Zweimal pro Woche wird trainiert, im Winter in der Soccer-Halle Senden, sonst auf den Plätzen am Kuhberg. An Punktspielen darf die Schule nicht teilnehmen, nach Auflage des württembergischen Verbandes WFV auch nicht bei Turnieren. In Bayern jedoch ist die Fußballschule willkommen. Und nutzt diese Möglichkeit rege.

Etwa 80 Prozent der Spieler sind Türken, die hier geboren wurden. „Aber der deutsche Anteil steigt“, freut sich Cigdem. Seine Arbeit trägt erste Früchte. Einer seiner Spieler wird im Sommer zum FC Augsburg wechseln. Die vielversprechendsten Talente sollen sich jährlich in Istanbul vorstellen. Wird einer ausgewählt, erhält Cigdem eine Provision. Daneben müssen sich die Eltern an den Kosten der Fußballschule beteiligen. Heute werden alle am Fernseher mitfiebern und – wem auch immer – die Daumen drücken.

