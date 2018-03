Frauenfußball Bellenberg jetzt Achter in der Oberliga

Bellenberg / Jochen Baisch

Einen wichtigen Sieg erkämpften sich in der Oberliga die Fußballerinnen des FV Bellenberg beim Tabellennachbarn VfB Obertürkheim: Auf dem Kunstrasenplatz hatten sie 1:0 die Nase vorne und kletterten auf den achten Tabellenplatz, der zum Klassenerhalt reichen würde. Der entscheidende Treffer fiel neun Minuten vor dem Schlusspfiff: Selina Marz ließ vier Gegenspielerinnen aussteigen und traf aus 16 Metern in die lange Ecke. In der zweiten Halbzeit hatte Bellenbergs Trainer Joachim Baumeister angeordnet, es aus einer sicheren Deckung mit schnellen Gegenattacken zu versuchen. Diese Taktik ging voll auf, auch weil Bellenbergs Torfrau Carina Renz einen guten Tag erwischt hatte. Der FVB ist am 8. April gegen den TSV Neckarau wieder am Ball.