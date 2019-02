Jugendfußball B-Junioren der Spatzen holen Punkt gegen KSC

Ulm / dg

Gelungene Heimpremiere für den neuen Cheftrainer der Bundesliga-B-Junioren des SSV Ulm 1846 Fußball. Auf dem holprigen Platz beim Halo kamen die Schützlinge von Philip Weidmann zu einem 1:1 (0:1) gegen den Karlsruher SC. Dabei geriet das Schlusslicht in einem ausgeglichenen Spiel durch einen von Torwart Daniel Geiselhart (31.) verursachten Foulelfmeter in Rückstand. „Die Mannschaft hat dann eine jetzt-erst-recht-Mentalität an den Tag gelegt und sich in ihrer besten Phase der Partie auch belohnt“, sagte Weidmann. Enes Yilmaz (57.) gelang der hochverdiente Ausgleich. Gegen Ende der Begegnung hatten die Gäste wieder mehr vom Spiel, ohne aber noch zu klaren Torgelegenheiten zu kommen. Ulms Luca Leger schied nach 20 Minuten mit einer Sprunggelenksverletzung aus und muss wohl für den dreitägigen WFV-Lehrgang der U-17-Auswahl, bei dem auch sein Teamkollege Stefan Ilic dabei ist, ab Montag in Ruit absagen. Torschütze Yilmaz unterzieht sich am Mittwoch einer Hüftoperation und fällt für den Rest der Saison aus.

Die Ulmer Oberliga-C-Junioren unterlagen auf Kunstrasen beim SV Waldhof Mannheim mit 0:3 (0:0). 15 Minuten Tiefschlaf nach der Pause mit drei individuellen Fehlern sorgten für die Gegentore (41., 42., 46.) „Da muss man nichts entschuldigen. Das war richtig schlecht. Dabei haben wir die ersten 40 Minuten sehr gut gespielt“, bilanzierte der Ulmer Trainer Tim Hille. Endrit Shala (25.) traf nur den Pfosten, Max Bachner (39.) scheiterte frei vor dem gegnerischen Torwart.

Die Oberliga-A-Junioren des SSV 1846 Fußball überrollten den gleichklassigen hessischen FC Bayern Alzenau in einem Test auf dem Kunstrasen bei der Jahnhalle mit 5:1 (1:0). Rodney Elongo-Yombo (22.), Deniz Erten (51., 80.), Benjika Caciel (58.) und Marcello Mignemi (90.) schossen bei einem Gegentreffer (65.) den Erfolg heraus, der auch zweistellig hätte ausfallen können.