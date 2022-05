In der Fußball-Bezirksliga haben sowohl Langenau als auch Blaustein Punkte liegen lassen. Mit 64 Punkten führt weiterhin der TSV Langenau die Tabelle an. Der dritte Konkurrent im Aufstiegsrennen, der FC Blaubeuren, hatte am Samstag Gegner Burlafingen kurzfristig um eine Verlegung des Spiels gebete...