Das 3:0 im WFV-Pokal-Viertelfinale am Mittwoch Abend beim Verbandsligisten Calcio Leinfelden-Echterdingen war für das Team von Trainer Holger Bachthaler keine echte Prüfung. „Wir haben gut und konzentriert gespielt. Das einzige Manko war, dass wir das Spiel nicht früher für uns entschieden haben. Es hätte bereits zur Pause 3:0 stehen können“, sagte Trainer Holger Bachthaler.

Der Aufschwung kommt zur richtigen Zeit. Heute weihen die Spatzen und der Hauptverein SSV Ulm 1846 das neue Umkleide- und Funktionsgebäude neben dem Schwimmbad ein. Am Abend treffen sich im Donautal die Fußball-Sponsoren, dabei werden Nationalmannschafts-Co-Trainer Marcus Sorg, Ex-Nationalspieler Hansi Müller und Holger Bachthaler über die Zukunft des Fußballs diskutieren.

Zwei spielen keine Rolle mehr

Am Samstag (14 Uhr) wird die englische Woche mit dem Heimspiel im Donaustadion gegen Schlusslicht SC Hessen Dreieich abgeschlossen. Für diese zum „Firmenspiel“ deklarierte Begegnung haben Unternehmen aus der Region 5000 Freitickets für ihre Mitarbeiter angefordert. Auch wenn nicht alle kommen werden, rechnen die Verantwortlichen doch mit einer Kulisse um die 3000 Zuschauer – deutlich mehr, als zuletzt kamen.

„Wir hatten uns vor dem Spiel in Hoffenheim vorgenommen, aus der englischen Woche das Maximum herauszuholen“, sagt Bachthaler. Das hat prima geklappt. Beim nordbadischen Bundesliga-Nachwuchs gab es einen 4:0-Erfolg, am Mittwoch nun das 3:0 in Leinfelden. Die Serie soll am Samstag gegen das Team aus Dreieich (Kreis Offenbach) mit einer wiederum leicht veränderten Formation ausgebaut werden. Kapitän Florian Krebs wird wieder in die Startformation zurückkehren. Auch Aron Viventi, der während der Saison von mehreren Verletzungen zurückgeworfen wurde, soll in den noch ausstehenden sechs Punktspielen Einsatzzeiten bekommen. Dagegen ist für Patrick Kammerbauer und Marcel Schmitt, deren Verträge im Juni auslaufen, das Kapitel Ulm wohl beendet. Beide spielen in den Überlegungen des Trainers derzeit keine Rolle. Dagegen drängt sich Luigi Campagna, seit der Verein ein Vertragsangebot zurückgezogen hat, mit engagierten und guten Leistungen auf. „Ich konzentriere mich auf meine sportlichen Aufgaben. Der Pokal ist für den Verein sehr wichtig. Ich will alles dazu beitragen, dass er in Ulm bleibt“, sagte Campagna nach dem Sieg in Leinfelden.