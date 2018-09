Fußball Anderl gibt Trainerjob beim FV Illertissen auf

Illertissen / gek

Es war nur eine kurze Trainerepisode. Stefan Anderl, der zu Beginn der laufenden Saison den bayerischen Fußball-Regionalligisten FV Illertissen übernommen hatte, ist gestern von seinem Amt zurückgetreten. Der 53-Jährige machte gesundheitliche Gründe für seinen Schritt verantwortlich. In der Saisonvorbereitung hatte Anderl nach einem Zeckenbiss eine Hirnhautentzündung erlitten und lag in lebensbedrohendem Zustand im Krankenhaus. Danach war der aus Gundelfingen stammende Lehrer relativ schnell wieder ins Fußball-Geschäft zurückgekehrt.

Sportlich lief es in dieser Saison für die in den letzten Jahren erfolgsverwöhnten Illertisser nicht nach Wunsch. Derzeit liegt der FVI mit zwölf Punkten nach zwölf Spieltagen auf Platz 14. Zuletzt fielen Illertisser Akteure, die in den vergangenen Jahren eher das spielerische Element betont hatten, durch Undiszipliniertheiten auf (zwei Platzverweise). Er müsse sich überlegen, ob er sich dies in seinem Alter antun müsste, sagte Anderl nach der 1:3-Niederlage am vergangenen Wochenende bei Biktoria Aschaffenburg.

Am Freitag im Heimspiel gegen den FC Augsburg II wird Markus Schaich, Trainer der zweiten Illertisser Mannschaft, das Regionalligateam übergangsweise betreuen. Danach wird sich Karl-Heinz Bachthaler auf die Suche nach einem neuen Coach machen. Es wird der vierte sein binnen eines Jahres.