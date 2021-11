Einige Vereine haben keine Lust mehr. „Das macht doch alles keinen Spaß mehr. Am liebsten wäre mir, wenn uns der WFV in die Winterpause schicken würde“, sagt Marcel Schmölz, einer von fünf Vorständen des FC Illerkirchberg. Dessen Fußballer erwarten in der Kreisliga A/Iller am Sonntag (14....