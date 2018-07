Fußball Am Freitag vier Partien im Stadtpokal

Ulm / jb

An den bislang drei Vorrunden-Tagen beim 49. Fußball-Stadtpokal sind Ausrichter SC Unterweiler und das Organisations-Team um den neuen Turnierleiter Edi Mandzukic den Herausforderungen einer solch großen Veranstaltung in allen Belangen gerecht geworden. Man hat es sogar fertig gebracht, die beiden parallel ablaufenden Begegnungen per Signal vom Turnierwagen zeitgleich anzupfeifen. Das ist nicht einmal dem legendären Franz Häußler gelungen. Am heutigen Freitag stehen je zwei Spiele der Gruppen C und D auf dem Programm:

Vorrunden-Gruppe C, 18 Uhr:

SV Eggingen - TSG Söflingen,

TSV Einsingen - FC Burlafingen

Vorrunden-Gruppe D, 19.20 Uhr:

SV Jungingen - KKS Croatia Ulm,

FC Birumut Ulm - SV Ljilijan Ulm