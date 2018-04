SSV Ulm 1846 Alles oder nichts im Wasenstadion

Ulm / wfv

Nach drei Jahren stehen die Regionalliga-Fußballer des SSV Ulm 1846 morgen Abend ab 17.30 Uhr erstmals wieder im Halbfinale des WFV-Verbandspokals. In dem Duell im Wasenstadion am Neckar gegen den Oberligisten SGV Freiberg steht am Mittwoch für die Mannschaft von Trainer Tobias Flitsch mehr auf dem Spiel als nur das Prestige, sich gegen einen klassentieferen Gegner durchzusetzen. Nachdem alle vier Halbfinalisten bereits jeweils 5000 Euro Prämie kassiert haben, steht beim Erreichen des Finales mit 20 000 Euro ein weiterer Zahltag in Aussicht.

Das Endspiel wird am 21. Mai im Gazi-Stadion in Stuttgart-Degerloch ausgetragen. Der WFV-­Pokalsieg ist mit der Teilnahme an der ersten Runde im DFB Pokal und einer garantierten Einnahmen in Höhe von 115 000 Euro verbunden. In der anderen Halbfinalpartie erwartet ebenfalls morgen der Verbandsligist TSV Ilshofen den Drittligisten Sonnenhof Großaspach.

Sökler, der Top-Torjäger

Der SGV Freiberg ist durch einem 2:0-Erfolg über den Landesligisten SV Ebersbach/Fils in die Runde der letzten Vier eingezogen. Nach dem 5:2-Sieg am letzten Wochenende gegen die TSG Weinheim hat die Mannschaft von Trainer Ramon Gehrmann weiterhin gute Aufstiegschancen in die Regionalliga. Hinter dem souveränen Tabellenführer TSG Balingen liegt Freiberg punktgleich mit dem FC Villingen auf Rang drei und hat damit als Aufsteiger gute Aussichten auf einen direkten Durchmarsch.

Großen Anteil daran hat Marcel Sökler. Der Offensivmann hat nach seinem Dreierpack gegen Weinheim nun schon 27 Tore auf dem Konto. Mit Spetim Muzliukaj steht ein Ex-Ulmer in den Reihen der Elf vom Neckar. Legendär ist der 13:0-Sieg der Spatzen im August 2005 im Donaustadion gegen die Freiberger.