Fußball Albano Gashi wird ein Spatz

Ulm / gek

Torhüter Christian Ortag kennt ihn aus gemeinsamen Zeiten beim bayerischen Regionalligisten FC Ingolstadt II. Jetzt sind beide beim SSV Ulm 1846 Fußball wieder vereint. Gestern gaben die Spatzen die Verpflichtung von Mittelfeldspieler Albano Gashi bekannt. Der 23-Jährige bestritt 103 Regionalliga-Begegnungen bei der U 23 des Zweitligisten (neun Tore). „Er hat im Probetraining einen guten Eindruck hinterlassen. Sein Plus ist, dass er im Mittelfeld flexibel einsetzbar ist“, sagt Co-Trainer Sven Ackermann über den Neuzugang, der Luis Grassow (zum FC Pipinsried) ersetzt. Dem zuletzt vertragslosen Deutsch-Kosovaren fehlt allerdings die Spielpraxis. In diesem Kalenderjahr kam er bislang nur einmal zum Einsatz, weil er aus dem angepeilten Alterskorridor in Ingolstadt gefallen war.

Morgen, Freitag (18 Uhr) im Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim II wird Gashi vermutlich noch nicht zum Einsatz kommen. Genauso wenig wie Niclas Jann, der nach seiner Roten Karte in Mainz eine Sperre von drei Spielen aufgebrummt bekam. Eine Begegnung hat Jann bereits abgesessen, gegen Hoffenheim II und bei Hessen Dreieich am 6. Oktober wird er noch fehlen. Sein nächstes Punktspiel könnte Jann am 13. Oktober gegen den FSV Frankfurt bestreiten.