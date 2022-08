Es ist definitiv ein Treffer der Marke „Tor des Monats“ den Marco Kogler vom SV Jungingen im Bezirkspokal erzielt hat. In der Partie gegen den TSV Bernstadt zimmerte der gelernte Innenverteidiger den Ball aus gut 22 Metern in die Maschen. Kogler hatte bei einem Eckball im Rückraum gelauert und war genau im richtigen Moment zur Stelle. Sein Kunstschuss war unhaltbar und brachte den SV in der 60. Minute in Führung, der die Partie am Ende im Elfmeterschießen 6:4 gewann.

Noch bis zum 22. August kann für den Spieler des SV Jungingen votiert werden. Bis dahin heißt‘s: Jede Stimme zählt.

Der Kunstschuss von Marco Kogler im Video:

