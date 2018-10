Fußball „Die Jungs werden alles geben - auch für mich“

Gerold Knehr

Die Jungs werden alles geben – auch für mich.“ Davon ist Steffen Kienle, Stürmer des SSV Ulm 1846 Fußball, vor dem Regionalliga-Spitzenspiel heute (19.30 Uhr) gegen den 1. FC Saarbrücken und der DFB-Pokal-Zweitrundenbegegnung am Dienstag (18.30 Uhr) gegen Fortuna Düsseldorf überzeugt. Bei beiden Hits ist der gefährlichste Angreifer der Spatzen im Donaustadion nicht dabei. Schlimmer noch: Nach seinem Kreuzbandriss, den sich der 23-Jährige am Sonntag bei der 0:2-Niederlage beim SC Freiburg II zuzog, ist für den Mann mit der Rückennummer 23 vermutlich die komplette Saison gelaufen. Mittlerweile hat Kienle seine schwere Knieverletzung verarbeitet. „Alles Jammern hilft jetzt nichts, ich muss mich der Situation stellen, so wie sie ist“.

Die fatale Szene aus der Anfangsphase im Freiburger Möslestadion hat der Spatzen-Pechvogel genau im Kopf. „Ich war im Tempodribbling und wollte den Ball per Außenrist zu Vitalij Lux spielen. Dabei bin ich im Rasen hängen geblieben. Vom Gegenspieler hinter mir bekam ich einen kleinen Stups. Ich bin mit dem vollen Körpergewicht aufs Knie gefallen“, berichtet er.

Im ersten Moment, mit all dem Adrenalin im Blut, habe er an nichts Schlimmeres gedacht. Als das lädierte Knie anschwoll, ging Kienle von einer zwei- bis vierwöchigen Pause aus. Als dann am Montag die Diagnose „Kreuzbandriss“ erstellt wurde, war das „sehr hart für mich. Ein richtiger Schlag. Doch ist es der falsche Weg, sich allzu viel Gedanken zu machen. Man muss in so einer Situation nach vorne blicken“, sagte Kienle gestern.

„Steffen ist ein junger Kerl mit großen Zielen. Er hat eine sehr gute Runde gespielt. Es ist ein großer Rückschlag, der ihm und uns weh tut“, sagt Trainer Holger Bachthaler über seinen gefährlichsten Angreifer, der nicht nur fünf Regionalliga-Tore zu Buche stehen hat, sondern mit dem Führungstreffer zum 1:0 die DFB-Pokalsensation gegen Eintracht Frankfurt eingeleitet hatte.

Ohne Kienle werden die anstehenden Aufgaben für die Ulmer noch schwieriger, als sie eh schon sind. Regionalliga-Meister 1. FC Saarbrücken ist nach dem Scheitern in der Aufstiegs-Relegation am TSV 1860 München (2:3, 2:2) zwar schlecht in die neue Saison gestartet, hat sich nun aber stabilisiert. Aus den vergangenen fünf Begegnungen holten die Saarländer zwölf Punkte, in den letzten beiden Spielen traf das Team von Trainer Dirk Lottner neun Mal ins gegnerische Tor. Zudem macht die Bilanz gegen Ulm den Saarländern Mut: die vier Begegnungen in den vergangenen beiden Spielzeiten gewann jeweils der 1. FC. „Die Saarbrücker haben eine hohe Qualität in ihren Reihen, es wird ein interessantes Spiel“, glaubt Holger Bachthaler.

Keine große Rolle bei den Gästen spielen derzeit die Spieler mit Ulmer Vergangenheit: Linksverteidiger Pierre Fassnacht kam in der laufenden Saison lediglich zu einem Kurzeinsatz. Der in Memmingen geborene und einst in der SSV-Jugend spielende Martin Dausch fällt wegen einer Achillessehnenverletzung aus.

Außer auf Kienle muss Bachthaler heute auch auf Florian Krebs verzichten, der aus persönlich-privaten Gründen fehlt. An seiner Stelle wird Johannes Reichert die Kapitänsbinde übernehmen. Er kehrt nach abgebüßter Gelb-Sperre wieder ins Team zurück.

Sein Spielsystem möchte Bachthaler nach Kienles Ausfall nicht ändern. Wahrscheinlich wird Ardian Morina der Sturmpartner neben Vitalij Lux sein.

Das ursprünglich für Samstag terminierte Spiel ist auf Ulmer Wunsch um einen Tag vorverlegt worden, um mehr Vorbereitungszeit auf den Pokalhit gegen Düsseldorf am Dienstag zu haben. Auf Saarbrücker Wunsch mussten die Ulmer die späte Anstoßzeit 19.30 Uhr akzeptieren.

Steffen Kienle wird seinen Jungs die Daumen drücken. Muht hat ihm Vinko Sapina zugesprochen. Auch er hatte sich vor knapp einem Jahr einen Kreuzbandriss zugezogen und wurde von denselben Ärzten behandelt, die nun Kienle wieder auf die Beine bringen sollen – möglichst deutlich schneller, als dies bei Sapina der Fall war.