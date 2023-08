Wer zuschauen will, muss zahlen. Das war schon vergangene Saison so, als die Spiele des SSV Ulm 1846 Fußball beim Online-Sender „Leagues“ angeboten wurden. In der dritten Liga überträgt Pay-TV-Sender „Magenta Sport“ alle Spiele der Spatzen live und auf Abruf. Zudem bietet der Sender zu jedem Spiel eine kurze Zusammenfassung an und lädt sie teilweise auf Youtube hoch. Das kostet für Telekom-Kunden 7,95 Euro monatlich im Jahresabo. Alle anderen müssen pro Monat entweder 12,95 Euro (Jahrestarif) oder 19,95 Euro (monatlich kündbar) bezahlen.

TV-Übertragung: Spiele des SSV Ulm 1846 Fußball bei Magenta Sport und SWR

Die Gratis-Alternative: Die ARD zeigt in ihren dritten Programmen jeweils zwei Spiele des Drittliga-Samstags. Die Ulm-Fans gehen an den ersten sechs Spieltagen jedoch leer aus. Der SWR überträgt lediglich zwei Spiele von Waldhof Mannheim. Der TV-Vertrag für die dritte Liga ist in diesem Jahr erneuert worden. Bei der Vermarktung werden nach DFB-Angaben künftig pro Saison knapp 26,2 Millionen Euro erzielt. Davon werden 90 Prozent unter allen Vereinen (bis auf die 2. Mannschaften) aufgeteilt. Der SSV darf, so rechnet es der DFB vor, mit 1,31 Millionen Euro an TV-Geldern planen.

Kostenloser Liveticker zu den Drittliga-Spielen des SSV Ulm 1846 Fußball

Eine weitere Änderung zur neuen Spielzeit: Montagsspiele gibt es nicht mehr. Das hatte die Liga bereits im Februar 2022 beschlossen. Für die Anhänger des SSV bedeutet das: Vor allem der Samstag und der Sonntag sind relevant. Neun der zehn Partien pro Drittliga-Spieltag werden an einem der beiden Tage angepfiffen. Dazu kommt noch ein Spiel am Freitag.

Liveticker an. Der ist – im Gegensatz zu den anderen Angeboten – immer verfügbar und für die Dauer des Spiels immer kostenlos. Er ist an Spieltagen unter swp.de/ssv-liveticker abrufbar. Selbstverständlich wird es zum ersten Heimspiel der Spatzen gegen Saarbrücken am Sonntag, 13.30 Uhr, schon den ersten Egal an welchem Tag: Die SÜDWEST PRESSE ist bei jedem Spiel vor Ort und bietet einenan. Der ist – im Gegensatz zu den anderen Angeboten – immer verfügbar und für die Dauer des Spiels immer kostenlos. Er ist an Spieltagen unter swp.de/ssv-liveticker abrufbar. Selbstverständlich wird es zum ersten Heimspiel der Spatzen gegen Saarbrücken am Sonntag, 13.30 Uhr, schon den ersten SWP-Liveticker geben.