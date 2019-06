Erwartungsgemäß machte Spitzenreiter Türkspor Neu-Ulm mit dem 8:1 (5:0) beim Absteiger SV Asselfingen sein Meisterstück. In der einseitigen Angelegenheit sorgten die Gäste durch Miguel Malheiro (5.), Tolga Ciftci (13., 45.+1), Kevin Ruiz (14.) und Marc Hämmerle (26.) früh für klare Verhältnisse. Nach der Pause legten Özhan Aksoy (65.), Hämmerle (78.) und Malheiro (82.) nach, für Asselfingen markierte Volker Bosch (85.) den Ehrentreffer. Noch in Asselfingen feierte Türkspor friedlich mit Bengalos den erstmaligen Sprung in die Landesliga. Nach der Rückkehr nach Neu-Ulm gingen die Festivitäten des Titelfavoriten auch mit dem zweimaligen Abbrennen von Feuerwerk noch vor Anbruch der Nacht bis in den nächsten Tag hinein. Auch die Landesliga-Mannschaft und die Verantwortliche des Stadtnachbarn TSV gesellten sich zu den Feierlichkeiten.

SSG mit Dämpfer in Relegation

Dem FC Blaubeuren gelang zum Abschluss ein 2:0 (0:0) über die SSG Ulm. In einer sehr ansehnlichen Partie mit Chancen auf beiden Seiten hatten Daniel Fernandes (64.) und Cristian Boldea (71.) für Blaubeuren getroffen. Die SSG Ulm verabschiedete sich mit einer Niederlage in die Relegation zur Landesliga.

Türkgücü kommt zweimal zurück

Türkgücü Ulm trennte sich von Erbach mit 2:2 (1:2). Tim Maier (15., 35.) hatte die Gäste in Führung gebracht, Anil Dikmen (40., 80./Foulelfmeter) für die Ulmer ausgeglichen.

Lonsee krönt starke Rückrunde

Lonsee feierte ein 4:2 (2:2) über Burlafingen. Timo Lux (4., 39.) erzielte die Tore der Gäste, für Lonsee netzten Aaron Mangold (14.), Nick Uhlmann (24.), Simon Wörz (53.) und Peter Scheel (57.) ein.

Staig bleibt vor Langenau

Der SC Staig behauptete mit dem 3:2 (1:0)-Erfolg über den TSV Langenau Tabellenplatz fünf. Für die Gastgeber war Manuel Kohn bereits nach sechs Minuten zum 1:0 erfolgreich. Tim Mayer (74.) machte das 2:0. Dann kam Langenau nochmal zurück, Louis Heinrich (83.) und Roman Krist (86.) konnten ausgleichen. In den letzten Minuten warf Langenau dann alles nach vorne, wollte in der Tabelle an Staig vorbeiziehen. In der Nachspielzeit machte Fabian Möbius (90.+4) nach einem Konter einen Strich unter die Saison für den SC Staig.

Tiefenbach mit sieben Treffern

Mit 7:1 (3:0) schoss Tiefenbach die Sportfreunde Dornstadt in die Kreisliga. Manuel Moro mit drei Treffern (16., 25., 62.) und ein Doppelpack von Elias Wekemann (35., 58.) sowie Tobias Haringer (81.) und Alessandro Pazienza (84.) waren für die Platzherren erfolgreich, den Ehrentreffer hatte Florian Mack (60.) erzielt.

Zwei Bärtele-Tore für Jungingen

Jungingen war mit 3:1 (0:0) siegreich gegen Obenhausen. Das 1:0 von Marco Wind (55.) egalisierte Moritz Schröter (75.). Tim Bärtele (78., 84.) machte den Sack dann zu.

Beuren Abschied mit 0:2

Absteiger SV Beuren verlor sein letztes Bezirksligaspiel gegen Thalfingen mit 0:2 (0:2). Die Gäste machten mit einem Doppelschlag in Halbzeit eins schnell alles klar. Ante Jelusic (18.) und Alexander Cvijanovic (20.) trafen für Thalfingen.