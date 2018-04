Fußball 45 Tore am Osterwochenende in der Bezirksliga

Im Bezirkspokal geht’s am Donnerstag weiter

Das Achtelfinale im Fußball-Bezirkspokal beginnt in dieser Woche. Jeweils am Donnerstag um 18 Uhr stehen sich der FV Bellenberg und FV Ay, der TSV Bernstadt und SV Offenhausen, der FV Gerlenhofen und TSV Obenhausen, der TSV Blaustein II und Türkgücü Ulm, der SV Eggingen und TSV Blaubeuren, der SV Illerzell und TSV Neu- Ulm sowie die SGM Ingstetten/Schießen und der SV Tiefenbach (in Ingstetten) gegenüber. Am Mittwoch, 11. April steigt um 18 Uhr das dann noch ausstehende Duell zwischen dem FC Blaubeuren und dem SC Staig.

Das Viertelfinale wird am 19. April ausgetragen, die Halbfinalpartien steigen am 17. Mai. Das Bezirkspokal-Endspiel findet am Donnerstag, 31. Mai, statt.