Fußball 1:3 in Walldorf: Spatzen verpatzen Pokal-Generalprobe

Walldorf / Von Gerold Knehr

Felix Nierichlo machte erst gar keine Anstalten, um den heißen Brei herumzureden oder sich vor der Verantwortung zu drücken. „Ich war’s“, sagte der Mittelfeldspieler des SSV Ulm 1846 Fußball. „Die Niederlage geht alleine auf meine Kappe. Beim letzten Zweikampf muss ich einfach wegbleiben. Das war dumm von mir.“

Nach zuletzt fünf Siegen in Folge in der Regionalliga und im WFV-Pokal und nach insgesamt acht ungeschlagenen Begegnungen hat es die Spatzen wieder erwischt. 1:3 mussten sie sich gestern Nachmittag beim FC Astoria Walldorf geschlagen geben. Und das, obwohl die Begegnung wie so oft in jüngster Zeit wunschgemäß begonnen hatte: mit einer frühen Ulmer Führung. Thomas Rathgeber nutzte einen Handelfmeter in der sechsten Minute zum 1:0 aus Spatzen-Sicht.

Dann trat Nierlicho in Aktion. Dreimal innerhalb von elf Minuten. Für sein erstes Foul gab es Gelb (30.), fürs zweite Freistoß für Walldorf und eine Ermahnung, für das dritte (41.) Gelb-Rot. „Damit waren alle unsere Pläne über den Haufen geworfen“, sagte Tobias Flitsch.

Wie angekündigt hatte der Ulmer Trainer sein Team mit Blick auf das wichtige WFV-Pokal-Halbfinalbegegnung am Mittwoch (17.30 Uhr) bei Oberligist SGV Freiberg kräftig umgebaut. Die Stammspieler Alper Bagceci, David Braig, Steffen Kienle, Ardian Morina und Christian Sauter waren schonungshalber gar nicht erst nach Walldorf mitgefahren, sondern absolvierten in Ulm ein Rehatraining. Joe Reichert und Luigi Campagna betrieben Job-Sharing, jeder spielte wie im Vorfeld abgesprochen 45 Minuten.

Andere, die zuletzt nur wenig Spielzeiten hatten, bekamen die Chance, sich von Beginn an zu zeigen: Tino Bradara, Volkan Celiktas, Luca Graciotti und Enis Küley, dessen erster Einsatz in der Startformation der Spatzen vorzeitig mit einer Oberschenkel-Verletzung endete. Und Nierichlo.

Eine Minute nach dessen Gelb-Roter Karte traf der Walldorfer Jonas Kiermeyer gegen die kurzfristig unsortierten Ulmer volley zum 1:1 (42.). Derselbe Spieler war in der 63. Minute nach einem Eckball per Kopf erneut erfolgreich. Christopher Hellmann schließlich sorgte mit einem direkt verwandelten Freistoß (86.), bei dem die Ulmer Abwehrmauer einschließlich Torhüter Holger Betz nicht gut aussah, für die endgültige Entscheidung.

Die engagierten Walldorfer, die mit dem Dreier den Klassenerhalt so gut wie sicher machten, waren über weite Phasen das spielbestimmende Team, ihr Erfolg geht in Ordnung. Bradara hatte, wie auch Astoria-Spieler Erik Wekesser (66.), Pech bei einem Lattentreffer (54.), Celiktas scheiterte mit einer guten Chance am gegnerischen Torhüter. „Kompliment an meine Jungs. „Sie haben es zu zehnt, mit einer uneingespielten Mannschaft und bei den hohen Temperaturen ganz gut gemacht“, sagte Flitsch. Unmittelbar nach dem Abpfiff von Schiedsrichter Michael Kempter, unter dessen Leitung die Ulmer zuvor zehnmal nicht verloren hatten, schwor der Ulmer Coach sein Team noch auf dem Platz für den Mittwoch ein.