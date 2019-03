Themen in diesem Artikel SSV Ulm 1846 Fußball

Unter Wert mussten sich die B-Junioren des SSV Ulm 1846 Fußball im Bundesliga-Kellerduell auf Kunstrasen beim FC Ingolstadt mit 0:3 (0:2) geschlagen geben. Damit ist der Zug Richtung Klassenerhalt für das Schlusslicht bei nun zehn Punkten Rückstand auf das rettende Ufer so gut wie abgefahren, auch wenn noch sieben Partien ausstehen.

„Solange es theoretisch geht, geben wir die Hoffnung nicht auf“, betont Ulms Trainer Philip Weidmann. Wobei die jetzigen Talente der U 17 nach dieser Runde sowieso zu den Ulmer A-Junioren aufrücken. Die Mannschaft von Trainer Fabian Hummel hat als Oberliga-Spitzenreiter die besten Aussichten, selbst den Sprung in die Bundesliga zu realisieren. Deswegen gilt es nun auch für die B-Junioren, sich für den kommenden U-19-Kader zu empfehlen. Weidmann: „Unser Hauptziel ist es, die Spieler auszubilden und zu entwickeln.“

Der Auftritt in Ingolstadt war vielversprechend. „Wir haben das Spiel eigentlich kontrolliert. Allerdings haben wir vom Gegner eine Lehrstunde in Sachen Effektivität erhalten“, bilanzierte Weidmann das Geschehen. Die Oberbayern hatten vier Torchancen und nutzten drei davon in der 24., 25. und 76. Minute.

Am Samstag gegen FC Bayern

Die jungen Spatzen selbst zauberten laut ihres Trainers nach einem Pfostentreffer von Giuliano Santoro (30.) „die besten 30 Minuten, die ich von der Mannschaft bisher gesehen habe“ auf den Platz. Allerdings ließen sie durch Ali Yilmaz (44.) und Enes Yilmaz (49.) sowie Stefan Ilic (57.) und Noah Blersch (66.) gleich vier dicke Torchancen ungenutzt.

Am Samstag (12 Uhr) kommt nun im Donaustadion mit dem Spitzenreiter FC Bayern München eine Herkulesaufgabe auf die Ulmer zu. Weidmann, der wieder auf die genesenen Luca Leger und Nico Schmitz zurückgreifen kann: „Ich erwarte, dass wir da mutig auftreten.“