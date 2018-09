Fußball Die Suche nach dem richtigen Rezept

Althütte / Hans Buchhofer

In der A2 Rems-Murr fristet der FC Oberrot nach vier Spielen mit zwei Remis und zwei Niederlagen ein freudloses Dasein auf Tabellenplatz 13. So hat man sich den Saisonstart nicht vorgestellt. Warum die Mannschaft nicht so recht auf Touren kommt, ist eine Frage, die auch Abteilungsleiter Pietro Santonastaso nicht beantworten kann. „Wir arbeiten daran, haben aber das richtige Rezept noch nicht gefunden!“

Der Spitzenreiter TSV Rudersberg hat schon das richtige Rezept gefunden, um sich an der Spitze festzusetzen. Mit Fünf Siegen in fünf Spielen ist die Bilanz makellos und beim FV Sulzbach/Murr soll der nächste Sieg folgen. Die Gastgeber laufen auch noch ihrer Form der vergangenen Saison hinterher und hoffen darauf, dem Favoriten das Leben so schwer wie möglich zu machen.

Der TSC Murrhardt hat sich bereits hinter dem Spitzenreiter in Stellung gebracht, muss aber morgen beim Alexander Backnang um seine Position zittern. Die Einheimischen mischen als Aufsteiger vorne mit und im Spiel gegen den TSC geht es um den zweiten Tabellenplatz. Schiedsrichter Sascha Conrad (Sommerrain) wird eine heikle Aufgabe bei diesem Verfolgerduell lösen müssen.

Erstaunlich gut mischt Aufsteiger Spvgg Kleinaspach in der neuen Umgebung mit. Falls Kleinaspach beim TSV Oberbrüden einen Dreier landen kann, was sicher sehr schwierig wird, würde die Spvgg weiter im vorderen Drittel mitmischen. Keine Probleme dürfte der FC Welzheim beim Schlusslicht SV Steinbach II bekommen und den dritten Sieg holen. Kirchberg/Murr gastiert beim Tabellennachbarn SV Allmersbach II. Beide Teams wollen ihre Positionen im Mittelfeld festigen. In den restlichen beiden Spielen hoffen die Mannschaften auf Punkte, um von unten wegzukommen. Der Drittletzte FSV Weiler erwartet die SKG Erbstetten, die auf den dritten Sieg hofft. Der TSV Lippoldsweiler will im Heimspiel gegen den FC Viktoria Backnang den ersten Sieg erringen.

TSV Althütte – FC Oberrot

Nach vier sieglosen Spielen soll beim FC Oberrot beim Gastspiel in Althütte der Knoten platzen und endlich der erste Sieg gelingen. Doch einfach wird die Sache nicht: Die Gastgeber konnten zu Hause Erbstetten mit 3:1 schlagen und unterlagen gegen die Spvgg Kirchberg/Murr durch ein spätes Tor nur knapp mit 1:2. Oberrot gelang dagegen in seinen beiden Auswärtsspielen nur ein Treffer. Doch das 1:2 beim Tabellenführer Rudersberg war dann doch schon beachtenswert.