Fußball Die Luft wird zunehmend dünn

Sulzbach-Laufen / Michael Busse Klaus Rieder

Eine Drei-Klassen-Gesellschaft droht der Bezirksliga Rems-Murr: Noch ungeschlagen marschieren oben der SV Kaisersbach und der Aufsteiger SV Steinbach. Hinter dem jetzt spielfreien Tabellendritten dümpeln einige Teams im grauen Mittelfeld, während spätestens ab Rang 10 um den Anschluss gerungen wird. Nach fünf Spieltagen sind noch sechs Mannschaften ohne Sieg. Das Schlusslicht SC Korb sogar noch ohne einen Punkt.

Eben beim SC Korb kam der VfR Murrhardt am vergangenen Spieltag zum ersten Saisonsieg. „In Korb waren wir in der Offensive gut besetzt und damit unser Spiel auch viel besser als in den Wochen zuvor“, so Trainer Michael Hägele. Am Sonntag erwartet der VfR Murrhardt den Tabellenführer SV Kaisersbach, eine ganz andere Hausnummer als der SC Korb. Hägele sieht darin aber auch eine Chance: „Nun gilt es, gegen den Spitzenreiter weiter positive Zeichen zu setzen und den nächsten Dreier zu holen.“ Hägele muss dabei aber auf Luca Weller, David Bohn und Marvin Suckut verzichten.

Der Tabellenzweite SV Steinbach kam in einer zunächst zerfahrenen Partie beim Mitaufsteiger TSV Leutenbach noch zu einem 3:1-Sieg. Nun reist der SV Remshalden an. Der Tabellendritte der vergangenen Saison bekam vor einer Woche beim 1:4 gegen Nellmersbach vor eigener Kulisse seine Grenzen aufgezeigt und dürfte kaum um seine erste Auswärtsniederlage herumkommen.

Das Spiel zwischen dem Vorletzten SV Fellbach II und der SG Schorndorf wurde bereits am gestrigen Freitag angepfiffen, war aber bei Drucklegung dieser Seiten noch nicht beendet.

TSV Sulzbach – TSG Backnang II

Der TSV Sulzbach-Laufen ist – gemessen an Punkten – noch nicht in der neuen Saison angekommen. Beim Spitzenreiter Kaisersbach hatte die Elf von Sven Bockmeyer auf dem Papier zwar einen schweren Stand. Doch für den TSV-Trainer war seine Truppe „lange ebenbürtig. Wir sind dann auch verdient mit 1:0 in Führung gegangen.“ Durch individuelle Fehler hätten sich die Kochertäler dann aber innerhalb von zehn Minuten selbst geschlagen. „Zur neuen Saison wollten wir kompakter stehen und weniger Bälle durch die Schnittstellen zulassen, was wir bis auf wenige Ausnahmen auch geschafft haben.“ Die Ausnahmen haben dem Tabellenzweiten aber gereicht. Am Ende steht eine 1:3-Niederlage und das kleine Erfolgserlebnis aus der englischen Woche gegen den SV Fellbach ist schon wieder passé. TSV-Spielführer Marcel Retter: „Wir haben uns für den Aufwand, den wir mit drei Trainingseinheiten pro Woche betreiben und für die Einstellung, die wir zeigen, noch nicht belohnt.“

Der ersehnte erste Saisonsieg soll nun gegen die TSG Backnang II gelingen. Die Oberligareserve könnte man – von der Statistik her – als einen Lieblingsgast im Kochertal bezeichnen, denn der letzte TSG-Sieg (1:0 in der Kreisliga A) liegt fast sechs Jahre zurück. Bockmeyer: „Vom Papier her ist Backnang der Favorit. Jedoch ist die Liga sehr ausgeglichen. Jeder kann jeden schlagen. Die Stärke von Backnang wird auch davon abhängig sein, wie viele Spieler von der Oberliga-Truppe dazukommen.“

Das TSG-Vorstandsmitglied Dieter Schaupp bestätigt dies im Grundsatz: „Spieler aus dem Oberliga-Kader, die lange nicht oder kaum eingesetzt worden sind, sollen in der Bezirksliga Spielpraxis sammeln.“ Ob Spieler aus dem Oberliga-Kader im Kochertal auflaufen, „entscheidet sich erst am Samstag nach dem Spiel der ersten Mannschaft“. Schaupp bezeichnet Sulzbach als „robuste und kampfstarke Mannschaft, gegen die man im Kochertal nur schwer etwas holen kann“. Beim 5:1 gegen Fellbach vor einer Woche präsentierte sich die Elf von Trainer Frank Abraham in sehr guter spielerischer Form.