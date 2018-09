Fußball Die Kochertäler werden ausgekontert

Waiblingen / Christian Köger

Nach dem 4:2 in der Quali-Runde des Bezirkspokals Rems-Murr musste der TSV Sulzbach-Laufen nun in der 1. Pokalrunde beim FSV Waiblingen antreten und unterlag beim Bezirksliga-Konkurrenten am Mittwochabend mit 1:5.

Schon nach sechs Minuten hebelte der FSV mit einem gelungenen Doppelpass die TSV-Abwehr aus. Hadis Beshi erzielte das 1:0. Das 2:0 fiel erneut durch Hadis Beshi (14.), als Marcel Hägele und Torwart Johannes Haas bei einem FSV-Konter nicht gut aussahen.

Nach einer guten halben Stunde erzielte Marcel Retter nach Zuspiel von Stephan Munz ebenfalls mit einem Konter den 1:2-Anschlusstreffer (33 Min.).

Doch nur eine Minute später stellte der FSV mit dem dritten Treffer von Hadis Beshi den alten Abstand wieder her. Markus Haas und Marcel Hägele konnten den FSV-Stürmer bei seinem 3:1 nicht entscheidend stören.

Der TSV Sulzbach-Laufen kam Anfang der zweiten Hälfte besser ins Spiel und vergab einige Torchancen. Besser machte es der FSV, der erneut durch einen Konter zum 4:1 kam. Torschütze war Hadis Beshi, der seinen vierten Treffer markierte. Mit einem weiteren Konter erzielte Yanick Schraivogel den 5:1-Endstand (63.).

Fazit: Die Gäste aus dem Kochertal waren im Zweikampfverhalten der favorisierten Heimelf über die gesamte Spielzeit hinweg unterlegen. Trainer Sven Bockmeyer wird aufgrund der vielen Kontertore die taktische Ausrichtung mit Blick auf das schwere Spiel bei der SG Schorndorf am morgigen Samstag kritisch überdenken müssen.

TSV Sulzbach-Laufen: J. Haas, M. Reichert, M. Haas, M. Hägele, S. Hagel, M. Retter, F. Rühle, J. Fritz (70. Min. D. Riek), D. Köger, J. König, S. Munz (80.Min. M. Markowetz)