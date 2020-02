Eine böse Überraschung gab es am Freitagnachmittag für alle, die sich auf das Spitzenspiel zum Rückrundenauftakt in der Oberliga zwischen dem SV Stuttgarter Kickers und dem FSV 08 Bissingen gefreut hatten. Wegen einer leichten Schneedecke auf dem Rasen des Gazi-Stadions wurde die Partie abgesagt. 08-Trainer Alfonso Garcia hatte im Vorfeld der Partie noch gesagt: „Wir freuen uns drauf und können etwas Großes erreichen.“ Gespielt wird dagegen an diesem Samstag (14 Uhr) beim SGV Freiberg, der auf dem Kunstrasenplatz beim Wasenstadion den FV Ravensburg erwartet.

Für die Ravensburger ergeben sich durch den Ausfall in Degerloch neue Perspektiven. Mit einem Sieg in Freiberg könnten sie bis auf einen Zähler an die Stuttgarter Kickers heranrücken. Der Freiberger Trainer Milorad Pilipovoic hat sich die Oberschwaben vor einer Woche bei deren Testspiel gegen den bayerischen Regionalligisten FC Memmingen angeschaut. Sein Urteil: „Sie haben einen ganz starken Eindruck hinterlassen. Es sind alle fit, dadurch ist die Mannschaft noch stärker als in der Vorrunde. Sie haben robuste und großgewachsene Spieler, die sehr kopfballstark sind. Und es gibt Spieler, die eine hohe Geschwindigkeit haben. Ein Vorteil ist, dass die Mannschaft eingespielt ist.“ FVR-Trainer Steffen Wohlfarth hat wieder eine größere personelle Auswahl als in weiten Teilen der Vorrunde. Ausfallen werden weiterhin die Offensivkräfte Daniel Schachtschneider und Rahman Soydogru. Die Ravensburger haben in der laufenden Saison noch große Ziele. In der Liga wollen sie oben mitspielen und besser abschneiden als in der Vorsaison mit Platz sechs, sowie im Pokalwettbewerb weit kommen. Im Viertelfinale treffen sie daheim auf den Regionalligisten SSV Ulm 1846.

Klassenerhalt ist oberstes Ziel

Die Ziele beim SGV Freiberg fallen da zunächst bescheidener aus. In erster Linie gilt es, den Klassenerhalt zu schaffen, was schwer genug wird in der ausgeglichenen Liga und angesichts der nicht zu unterschätzenden Konkurrenz, die derzeit noch auf den Abstiegsplätzen rangiert. Davon sind die Freiberger gerade mal einen Punkt entfernt.

In der Vorrunde war vor allem die fehlende Stabilität in der Defensive eines der größten Probleme beim SGV. Zweimal sieben, einmal sechs und zweimal fünf Gegentore zeigen auf, was im Argen liegt. Mit der Verpflichtung von Torhüter Sven Burkhardt und des Defensivspielers Kevin Ikpide, der auch Offensivdrang entwickelt, haben die Verantwortlichen im Winter gegengesteuert. Allerdings fehlt künftig die langjährige Stammkraft Denis Zagaria, der nicht mehr dem Aufgebot angehört.

„Sven Burkhardt ist ein überragender Rückhalt. Er macht das ganz, ganz stark. Mit ihm haben wir einen enormen Leistungszuwachs. Er strahlt Sicherheit auf die Mannschaft und mich draußen aus“, schwärmt Coach Pilipovic vom Ex-Bissinger, der ein wichtiger Baustein der neu ausgerichteten Defensive sein soll.

Pilipovic setzt auf drei Innenverteidiger, von denen einer – vorzugsweise Ikpide – je nach Bedarf ins Mittelfeld aufrückt. Da Kapitän Steven Kröner wegen einer im Training erlittenen Risswunde am Fuß für das Ravensburg-Spiel ausfällt, kommen als Ikpides Nebenleute Volkan Celiktas, Filip Milisic und Steven Keklin infrage. Celiktas könnte allerdings auch auf der rechten defensiven Außenposition zum Einsatz kommen, die linke Seite ist mit Mario Andric besetzt.

„Wir wollen in der Defensive flexibel sein. Aber wir müssen Stabilität erreichen. Nur wenn wir das schaffen, werden wir Erfolg haben. Ich lasse offensiv spielen, aber es geht nur, wenn wir hinten stabil sind. Wir können vorne gar nicht so viele Tore schießen, wie wir sonst hinten kriegen“, sagt der Freiberger Coach und verweist auf die bereits 51 Gegentore in 19 Spielen.

Im Training wie die Weltmeister

Deswegen hat es ihn auch geärgert, dass seine Mannschaft im letzten Testspiel vor dem Punktspielstart beim 4:1-Sieg in Rutesheim früh mit 0:1 in Rückstand geraten war. „Wir hatten dort das Ziel, zu Null zu spielen. Das haben wir verfehlt. Deswegen ärgert mich das“, sagte der Ex-Profi, der insgesamt nicht zufrieden war mit dem Auftritt beim Verbandsligisten. „Da waren zu wenig spielerische Mittel dabei. Auch die Einsatzbereitschaft hat gefehlt. In so einem Spiel gebe ich doch Gas. Im Training spielen sie teilweise wie die Weltmeister. Da wünsche ich mir, dass sie das auch mal im Spiel zeigen“, hofft Pilipovic auf die Umsetzung, am besten schon gegen den FV Ravensburg.

In der Mittelfeldzentrale dürften Nico Seegert und David Müller ihre Plätze sicher haben, hinzu kommt wohl der schussgewaltige Hakan Kutlu, der in Rutesheim angeschlagen aussetzen musste. In der Offensive ist der schnelle Kreshnik Lushtaku auf der linken Seite gesetzt, für die restlichen Positionen kommen Ouadi Barini, Simon Klostermann und Spetim Muzliukaj infrage, eine Option ist sicher auch Niklas Pollex.

Denn all die vielversprechenden Ansätze mit dem „Königstransfer“ von Marco Grüttner vom Zweitligisten SSV Jahn Regensburg für die kommende Saison verpuffen, wenn es nicht gelingt, die Oberliga zu halten.