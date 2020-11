Traumlos, Superlos – diese Einschätzung wäre in normalen Zeiten zu erwarten gewesen. Doch was ist schon normal derzeit? Als die frühere Nationalspielerin Inka Grings am Sonntag in der ARD-Sportschau dem SSV Ulm 1846 Fußball gleich mit dem ersten Los den Bundesligisten FC Schalke 04 als Gegner...