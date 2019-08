Themen in diesem Artikel SSV Ulm 1846 Fußball

In Mainz setzt es für die „kleinen Spatzen“ in der A-Junioren-Bundesliga die nächste Schlappe, die mit 0:2 aber noch akzeptabel ausfällt.

Die Fortschritte sind bei den A-Junioren des SSV Ulm 1846 Fußball zwar schon erkennbar. Allerdings ist der Bundesliga-Neuling auch nach der zweiten Partie punkt- und torlos Schlusslicht. „Ich bin stolz, wie die Jungs gespielt haben. Das war eine Riesensteigerung zum ersten Spiel“, sagt Ulms Trainer Thomas Lemke nach dem 0:2 (0:0) beim FSV Mainz 05. Zum Rundenauftakt hatte es noch eine 0:5-Packung gegen den 1. FC Kaiserslautern gegeben.

Zunächst ging der Plan der Ulmer auf

Lemke hatte in Mainz mit Gino Portella als Innenverteidiger und Linksverteidiger Nico Koch neue Kräfte zur Stabilisierung der Defensive in der Startelf gebracht. Zudem wurde Innenverteidiger Milan Petrovic als Abfangjäger im defensiven Mittelfeld aufgeboten. „Unser Plan ist zunächst ganz gut aufgegangen“, sagt Lemke. Seine Schützlinge ließen keine richtig gefährliche Situation vor dem eigenen Gehäuse zu und hätten sogar in Führung gehen müssen. Amin Latifovic (5.) scheiterte aus kurzer Distanz am Mainzer Torwart, Portella (23.) setzte einen Kopfball aus fünf Metern neben das Tor. „Wir müssen noch Lehrgeld bezahlen und benötigen zu viele deutliche Chancen“, ergänzt Lemke. Nach acht klaren Gelegenheiten in den bisherigen beiden Begegnungen haben die Junioren des SSV 46 Fußball noch keinen Treffer erzielt.

Am Mittwoch geht es gegen Hoffenheim

Auch nach dem Seitenwechsel war anfangs gegen die spielstarken Mainzer die Stabilität in der Ulmer Hintermannschaft gegeben. Allerdings sorgte ein Doppelschlag (70., 72.) der Platzherren, als die Gäste ausnahmsweise nicht im Bilde waren, für die Entscheidung.

Am kommenden Mittwoch (18 Uhr) steht auf dem Platz beim Halo gegen 1899 Hoffenheim bereits die nächste Herkulesaufgabe für die Ulmer an. Lemke: „Es war klar, dass für uns kein Spiel in der Liga einfach wird.“

