Für den Bezirksliga-Dritten SV Uttenweiler geht es um den Relegationsplatz. Bei der SG Altheim soll am Mittwoch ein Sieg her.

Am Mittwochabend (19 Uhr) erwartet die SG Altheim den SV Uttenweiler und bestreitet damit die vierte Partie innerhalb von 18 Tagen. Ein straffes Programm für den nicht allzu üppigen Kader von SGA-Trainer Joachim Oliveira. Mit der Verlegung auf den Mittwoch tat man den Gästen einen Gefallen. Denn am Wochenende findet ein größeres Festival zwischen Uttenweiler und Dürmentingen statt. So können auch die Fußballer mitfeiern.

In diesem Heimspiel könnten die Altheimer endgültig den Klassenerhalt sichern und für die dritte Bezirksliga-Saison – dann unter Neu-Trainer Martin Blankenhorn – planen. „Wir sind seit sechs Spielen ohne Niederlage, das ist eine starke Serie. Die Last, jedes Spiel unter Druck gewinnen zu müssen, ist weggefallen und dann läuft es“, sagte Trainer Oliveira vor seinem vorletzten Heimspiel auf dem Hochsträß.

„Uttenweiler hat viel zu verlieren. Ohne Sieg ist es aus für sie.“

Aber auch für den Tabellendritten aus Uttenweiler ist es ein mehr als wichtiges und entscheidendes Spiel. Der lange Zeit souveräne Tabellenführer muss die Partie in Altheim gewinnen, um noch Chancen auf Platz zwei zu haben. „Uttenweiler hat viel zu verlieren. Ohne Sieg ist es aus für sie. Es steht also einiges auf dem Spiel“, unterstrich Oliveira die Brisanz dieses Duells. Und weil dem scheidenden SGA-Coach daran gelegen ist, den Teams aus der Region zu helfen, würde er mit einem Sieg dann auch mindestens die Relegationsteilnahme der TSG Ehingen festzurren. „Wir liegen der Mannschaft von Uttenweiler gar nicht, bisher haben wir immer gut Paroli geboten und wollen das wieder tun“, blickte Oliveira voraus.

Etwas mühsamer sah es für seine blau-weißen Jungs in Bad Buchau aus, als es nach einer schwachen ersten Halbzeit dennoch mit einer Führung in die Pause ging, „dann habe ich mein Team zum Rapport gebeten und am Ende war auch mal das Glück auf unserer Seite“, bilanzierte der Coach. Nachdem die SGA die 35-Punkte-Marke eingestellt hat, will sie nun noch die Platzierung aus der Vorsaison (Platz sieben) übertrumpfen.

