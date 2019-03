Einen herben Dämpfer im Kampf um den Klassenerhalt musste der Fußball-Landesligist TSV Blaustein hinnehmen. Gegen das Schlusslicht TSV Weilheim setzte es auf dem Kunstrasen in Jungingen eine bittere 1:2 (0:1)-Niederlage. Bei der Windlotterie hatte Weilheim trotz einer Halbzeit in personeller Unterzahl (Gelb-Rot für Cagatay Ayyildiz, 45.+1) das bessere Ende für sich.

„Da war viel dem Zufall überlassen“, sagte Blausteins Abteilungsleitungsmitglied Michelangelo Corvelli. Die Platzherren hatten etwas mehr vom Spiel, konnten aber aus den Torgelegenheiten nicht ausreichend Kapital schlagen. Lediglich Benjamin Passer (55.) war mit einem direkt verwandelten Freistoß aus 18 Metern erfolgreich. Zudem traf Patrick Erhardt (75.) per Kopf nur die Latte des gegnerischen Gehäuses. Und bei den Gegentreffern durch Matte-Pio Stefania (31., 70.) waren die Gastgeber ausgekontert worden. Corvelli: „Wir hatten uns mehr erhofft. Die Stimmung in der Mannschaft ist aber gut. Die Spieler glauben weiter an sich.“ Trainer Jochen Holl ist in dieser Woche beruflich in Amerika. Die Übungseinheiten werden vor dem Derby am Samstag (17 Uhr) beim TSV Neu-Ulm von seinem Assistenten Benjamin Reiser geleitet.

Die Neu-Ulmer selbst waren zur Untätigkeit verurteilt. Am Sonntag morgen wurde die Partie beim FV Sontheim wegen des Sturms abgesagt. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. „Wir hätten gerne gespielt“, sagte Neu-Ulms Spielertrainer Ünal Demirkiran.“

Der TSV Buch holte mit dem allerletzten Aufgebot mit dem 1:1 (1:0) auf Kunstrasen beim TSV Weilimdorf einen Zähler. „Das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben bei Gegenwind auch sehr gut verteidigt“, betonte Buchs Trainer Harald Haug, der kurzfristig noch auf Nico Seifert (Grippe) und Janik Staudacher (Stau) verzichten musste. Mit Windunterstützung hatten die Gäste die besseren Torgelegenheiten und kamen durch Patrick Sailer (45.) zum 1:0. Im zweiten Durchgang änderten sich die Vorzeichen. Eine Einzelaktion von Carmine Pescione (70.) brachte den Ausgleich für Weilimdorf.