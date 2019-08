In der Zweitrundenpartie im Bezirkspokal zwischen SG Aufheim/Holzschwang und dem TSV Obenhausen treffen Verwandte aufeinander. Und zwei alte Freunde. Die zweite Runde um den Fußball-Bezirkspokal wird in drei Etappen absolviert. Am Dienstag (18.30 Uhr) spielen die Kreisligisten FC Blautal (B/Donau) und TSV Herrlingen (A/Alb) gegeneinander. Am Mittwoch (18.30 Uhr und 19 Uhr) finden die meisten Partien statt. Dabei kommt es um 18.30 Uhr zu zwei Beg...