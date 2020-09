Aufatmen bei den bayerischen Vereinen in der Region: Im Freistaat dürfen ab 19. September wieder Ligaspiele im Amateur-Fußball und andere Breitensportwettkämpfe stattfinden. Das beschloss das Kabinett von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag in München. Zugleich wird den Vereinen e...