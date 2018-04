Fußball Zum Heimsieg geschlenzt

Reutlingen / Giovanni De Nitto & Alexander Mareis

Der SSV Reutlingen Fußball hat nach zwei Niederlagen in Folge den Schalter wieder umgeknipst. Gegen den 1. Göppinger SV gelang der auf vier Positionen im Vergleich zur Vorwoche veränderten Elf (Wiesner, Prediger, Pieringer und Di Biccari liefen für Lübke, Kunz, Hartmann und den verletzten Vogler auf) in einer umkämpften Partie gestern Abend ein 3:2-Heimsieg. Die Gäste hätten durchaus einen Zähler von der Kreuzeiche entführen können, mussten aber erkennen, dass ihnen die Gastgeber nach der Pause deutlich mehr zusetzten. Das Match vor 1300 Zuschauer begann rund 20 Minuten später als geplant, weil Schiedsrichter Jakob Paslick aus Gengenbach bei der Anreise im Stau stand. Es war eine Partie der sehenswerten Treffer: Den Anfang machten die mit schwarzem Oberteil spielenden Göppinger, bei denen der Ex-Reutlinger Domenico Botta in der 6. Minute fast am Elfmeterpunkt stehend ein halbhohes Zuspiel mit der Brust annahm und per Seitfallzieher zum 0:1 vollstreckte. Zwölf Minuten später wollten die Gastgeber nicht nachstehen und sorgten bei ihrer ersten echten Chancen für einen lauten Jubel an der Kreuzeiche, als Maximilian Pieringer mit einem trockenen Linksschuss ins elf Metern ins rechte Eck Gästekeeper Rombach bezwang. Vor der Pause tat sich ansonsten nicht sonderlich viel, allerdings hielten die SSV-Fans die Luft an, als Torwart Milan Jurkovic einen Hackenschuss von Ubabuike mit tollem Reflex klärte. Nach dem Seitenwechsel wurde es lebhafter. Doch der nächste Treffer fiel weniger spektakulärer aus, weil Raphael Schneider per Elfmeter (Di Biccari war gefoult worden) einlochte. Anschließend machten die Zuschauer wieder große Augen: Zunächst, als ein von links getretener Freistoß von Kevin Dicklhuber den sich in den Fünfmeterraum schleichenden Iurii Kotiukov fand, der per Dropkick unter die Latte zum 2:2 (70.) ausglich.

Gefühlvoll ins Eck geschlenzt

Allen vorherigen Schützen stahl Sidy Niang die Schau. Er schlenzte den Ball per Freistoß aus 18 Metern von halblinks ins rechte Eck und entschied letztlich damit die Partie. Denn die Hohenstaufen-Elf verpasste den möglichen Ausgleich in den Schlussminuten gleich mehrmals. Etwa, als Dicklhubers gefährliche Freistoßflanke von halbwegs, von Freund und Feind verfehlt, um Haaresbreite am linken Reutlinger Pfosten vorbeizischte (84.), dann als Botta danebenköpfte (90.+1) und Oubeyapwa von der Strafraumgrenze nur ein Schüsschen zustande brachte (90.+2). „Göppingen war das beste Gastteam, seit ich den SSV trainiere. Vor der Pause agierten wir zu verhalten und zu häufig mit langen Bällen. Nach dem Seitenwechsel wurden wir aggressiver, gewannen mehr Zweikämpfe. Das war entscheidend“, meinte SSV-Trainer Teodor Rus. Nun warten vier Spiele in neun Tagen (vom 3. bis 11. Mai) auf sein Team. In der neuen Saison plant der SSV nicht mehr mit Maximilian Rohr, der Angebote von anderen Klubs hat, aber noch keine Entscheidung traf.