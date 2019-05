Es bleibt weiter spannend in der Fußball-Bezirksliga Alb. Sowohl im Kampf um den Aufstieg in die Landesliga, als auch im Tabellenkeller stehen noch weitere Fragezeichen hinter der Ligazugehörigkeit einiger Vereine in der kommenden Saison.

Erst zwei Entscheidungen ergab der vergangene 27. Spieltag. So müssen der TSV Genkingen und der TSV Wittlingen in die Kreisliga A absteigen. Die Sonnenbühler um den scheidenden Trainer Markus Leuthe (wechselt in die Landesliga zum SV Nehren) erwischt es mit 20 Zählern. Mit den Kickern vom Hockenloch (19), bei denen ebenfalls ein neuer Kommandogeber an der Seitenlinie die Anweisungen geben wird, duellieren sie sich in der nächsten Saison voraussichtlich in der Kreisliga A1 Alb. Der bisherige Wittlinger Coach Kim Laudage wird neuer Cheftrainer beim Ligarivalen VfL Pfullingen II und folgt auf Jörg Kluge. B-Lizenz-Inhaber Laudage möchte sich mit seinem Team erhobenen Hauptes aus der Bezirksliga verabschieden. Am Sonntag könnten die rot-weißen Älbler das Aufstiegsrennen der Bezirksliga mächtig durcheinander wirbeln.

Extreme prallen aufeinander

Zu Gast sein wird der zurzeit mächtig auftrumpfende Tabellenzweite SV Croatia Reutlingen, der dem Spitzenreiter FC Rottenburg mit einem 5:1-Erfolg den vorzeitigen Titelgewinn am vergangenen Wochenende verdarb. Die Dietwegkicker werden mit Sicherheit mit breiter Brust nach Wittlingen reisen, um ihre Chance auf den Aufstieg über den Relegationsplatz zwei zu wahren. Die Vorzeichen sprechen eine deutliche Sprache. Croatia stellt mit 81 erzielten Treffern den Liga-Bestwert, während Wittlingen mit 75 Gegentoren die schlechteste Defensivabteilung der Liga stellt.

Auch Genkingen kann gehörig im Aufstiegsrennen mitmischen. Bereits am heutigen Freitag empfangen die Genkinger Spitzenreiter FC Rottenburg. Die Domstädter sind beim Vorletzten klarer Favorit und können mit einem Sieg ihre Saison mit dem Meisterstück vorentscheidend krönen. Dies wäre auch dem Willen von Rottenburgs Trainer Frank Eberle, der ein Entscheidungsspiel am letzten Spieltag im Derby gegen Hirrlingen tunlichst vermeiden möchte.

Ebenfalls heute gastiert der Tabellendreizehnte SV Zainingen bei der SG Reutlingen in Orschel-Hagen. Obwohl mit Daniel Sailer, Thomas Lais, Julian Bächle und Kapitän Patrick Wörz die komplette Innenverteidigung vergangenes Wochenende bei der Niederlage in Metzingen ausfiel, präsentierten sich die Zaininger bis zum 2:2 ebenbürtig. Am Ende fiel die Niederlage mit 2:5 zu hoch aus. Wörz wird nach seiner Gelb-Rot-Sperre in den Kader zurückkehren. Hinter dem Einsatz der anderen drei Spieler steht, wie bei vielen Leistungsträgern, beim personell arg gebeutelten SVZ ein großes Fragezeichen.

Die Mannschaft von Trainer Ralf Luik hat den Klassenerhalt mit den Spielen gegen die SG Reutlingen, TSV Dettingen und beim direkten Duell gegen den TSV Sickenhausen noch in eigener Hand.

Die TuS Metzingen, welche in den vergangenen sieben Spielen die Maximalausbeute von 21 Punkten einfuhr, empfängt im heimischen Otto-Dipper-Stadion (Sonntag, 11 Uhr) die Reserve des Landesligisten VfL Pfullingen. Die TuS ist in der aktuellen Form nur schwer zu bremsen und etablierte sich mit nun 46 Punkten unter den Top sechs der Liga. Einen weiteren Erfolg strichen die Verantwortlichen des Ermstalvereins in der zukünftigen Kaderplanung ein. Zwei Drittel der aktuellen Mannschaft haben für die kommende Saison zugesagt. Leistungsträger wie Golinski, Paradzikovic, Teixeira-Rebelo oder Zubaida streifen sich auch nächste Runde das TuS-Trikot über. Einen weiteren Zugang vermeldete unter der Woche Metzingens Spielleiter Thomas Zimmermann hocherfreut. Mit Ilias Klimatsidas kehrt ein bekanntes Gesicht zurück. Der offensivstarke, linke Flügelflitzer wechselt nach nur einer Saison beim FC Frickenhausen (Bezirksliga Neckar/Fils) zurück in die Sieben-Keltern-Stadt.

Am Sonntag wartet mit dem Neunten VfL Pfullingen II ein schwerer Gegner, ließen die Echazkicker, doch erst mit einem 5:0-Erfolg über den TSV Steinhilben aufhorchen. Bei Metzingen kehrt der zuletzt gesperrte Mohamad Zubaida wieder in den Kader zurück.

Verwunderter Farinella

Der Tabellenfünfte TSV Dettingen empfängt den Zwölften TSV Sickenhausen. Die Gäste, welche mitten im Abstiegskampf stecken, möchten sich für die 0:3-Hinspielniederlage revanchieren. Der Dritte Young Boys Reutlingen gastiert beim TV Derendingen (8.). Die auf Platz drei rangierenden Ringelbachkicker sind zwar Favorit, dürfen den TVD aber keinesfalls unterschätzen, warnt Coach Guiseppe Farinella: „Die haben eine immens spielstarke Mannschaft. Mir ist es unerklärlich, wie Derendingen in der Tabelle so weit unten stehen kann.“

Farinella muss im Tübinger Stadtteil auf den gesperrten Haitham Obeyapwa verzichten.