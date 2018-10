Bezirksliga Alb Zainingen will nachlegen

Region / rajo

Die TuS Metzingen steht am zehnten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Alb vor einer immens schweren Aufgabe. Die Mannschaft von Trainer Claudio Mastrangelo empfängt im heimischen Otto-Dipper-Stadion die SG Reutlingen. Metzingens Spielleiter Thomas Zimmermann war mit der gezeigten Leistung am vergangenen Wochenende bei der 1:2-Niederlage in Sickenhausen überhaupt nicht zufrieden. „Man spürte, dass der Wille zum Sieg beim Gegner größer war. Ich habe mir viel mehr erhofft und bin maßlos enttäuscht“, sagte Zimmermann nach dem verlorenen Spiel. Mit dem Gast aus dem Reutlinger Stadtteil Orschel-Hagen wird der Tabellenvierte seine Visitenkarte in der Sieben-Keltern-Stadt abgeben. Mit einem Sieg kann die TuS mit der Mannschaft vom Trainerduo Zvonimir Kvesic und Jacob Amann punktemäßig gleichziehen.

Ein von Cheftrainer Ralf Luik gefordertes Lebenszeichen und einen Sieg vermeldete am vergangenen Spieltag der SV Zainingen mit dem 3:0-Derbyerfolg gegen den TSV Wittlingen. Die Römersteiner kämpften sich durch den zweiten Dreier in dieser Saison wieder auf eine günstigere Position in der Tabelle. Zwar rangiert der SVZ noch immer auf einem Abstiegsplatz, doch sieht die Lage mit sieben Zählern und nur drei Punkten Rückstand ans rettende Ufer, wieder bedeutend besser aus. Am Sonntag gastieren die Zaininger beim Tabellennachbarn TV Derendingen (13. Platz). Selbstverständlich will man an die gezeigte Vorstellung vom vergangenen Wochenende anknüpfen und beim TVD weiter punkten. Der TSV Dettingen ist klarer Favorit im Auswärtsspiel beim TSV Stienhilben. Die personell arg gebeutelten Steinhilbener stehen punktgleich mit sieben Zählern, wie der SV Zainingen, auf dem vorletzten Tabellenplatz. Die Bilanz für die Mannschaft von Trainer Heinrich David sieht alles andere als zufriedenstellend aus. Der Saisonstart war für den Aufsteiger ganz solide. In den ersten drei Partien ergatterten die David-Schützlinge sieben Zähler. Aktuell sieht es aber schon wieder anders aus. Denn zuletzt gab es aus den vergangenen sechs Partien null Punkte. Ganz anders die Dettinger. Die Mannschaft um das Trainerduo Satorovic/Blazevic schwankt zwar immer wieder in den Leistungen, dennoch kletterte man mit zwei Siegen in Folge auf Platz sechs.

Eninger Ausrufezeichen

Für ein dickes Ausrufezeichen sorgte am vergangenen Spieltag der Aufsteiger TSV Eningen. Mit einer überzeugenden Vorstellung gewann man beim Meisterschaftsfavoriten Young Boys Reutlingen mit 3:2. Diese Aufgabe hat die Mannschaft von Spielertrainer Felix Krasser mit Bravour bestanden. Am Sonntag steht aber bereits der nächste Kracher an. Auf dem Sportgelände am Arbachtal empfängt man den Tabellendritten und aktuelle Bezirkspokalsieger SV Croatia Reutlingen. Zuletzt schwächelte die Mannschaft von Trainer Robert Michnia etwas, doch gehören die Dietwegkicker weiter zu den Topfavoriten auf den Aufstieg. Bei Eningen steht hinter dem Einsatz vom bisher vierfachen Torschützen Fabio Friese ein Fragezeichen. Voraussichtlich wird im Eninger Kasten wieder Sven Böhringer für Michael Hoffmann stehen. Mit dem letzten Spiel zeigten die Eninger eindrucksvoll, dass sie im Kollektiv jeden in der Liga schlagen können.

Bereits am Samstag empfängt der TSV Wittlingen den VfL Pfullingen II. Die Hockenlochkicker warten seit fünf Spielen auf einen Sieg. „Es wird mal wieder Zeit. Wir müssen endlich wieder punkten“, gibt Wittlingens Trainer Kim Laudage die Devise vor. Leicht wird es für den Gastgeber aber keineswegs. Mit Mannschaftskapitän Simon Beck (Sprunggelenk) und Reinhold Richter (privat verhindert) werden die beiden etatmäßigen Innenverteidiger nicht zur Verfügung stehen. Des weiteren ist Spielmacher Moritz Krohmer aufgrund seiner gelb-roten Karte für das Spiel gegen den Aufsteiger von der Echaz gesperrt. „Zuletzt brachten uns immer wieder eigene individuelle Fehler auf die Verliererstraße. Die gilt es abzustellen und wir müssen schauen, dass wir an unsere Leistungen aus den ersten Spielen anknüpfen.“

Mit der zweiten Mannschaft des VfL wird der direkte Tabellennachbar (11. Platz) auf der Alb gastieren. Der VfL um Cheftrainer Matthias Jedele zeigte bei der 0:1-Niederlage gegen den Spitzenreiter FC Rottenburg zuletzt eine gute Leistung und hätte einen Punkt verdient gehabt. „Wenn wir geschlossen auftreten und unsere Fehler minimieren, bin ich ganz zuversichtlich, dass wir das Spiel gewinnen,“ so Laudage.