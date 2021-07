Es ist eindeutig das Schlagerspiel der Gruppe 3 in der 2. Runde des WFV-Pokals: Wenn Oberligist SSV Reutlingen Fußball und der benachbarte Regionalligist TSG Balingen (Sonntag, 15.30 Uhr, Kreuzeichestadion) aufeinandertreffen, dann rückt auch so eine reizvolle Partie wie VfL Sindelfingen – Stuttgarter Kickers (Samstag, 15.30 Uhr) in den Hintergrund.

Mehrere Faktoren sorgen für Brisanz und Zündstoff: Die räumliche Nähe zueinander. Die Tatsa...