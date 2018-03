Fußball Weitere Ausfälle

Region / Wolfgang Seitz

Der Winter treibt weiter ein übles Spiel mit den fußballtreibenden Vereinen. Jetzt fallen am Mittwoch zum wiederholten Mal Nachholspiele aus.

Und wieder hat der späte Winter erbarmungslos zugeschlagen. Das für Mittwochabend (19 Uhr) in der Fußball-Oberliga angesetzte Spiel des SSV Reutlingen gegen den SV Spielberg wird ein weiteres Mal auf die Warteschleife geschickt. Die Stadt sperrte das Stadion, weil der Rasen schneebedeckt ist, man kann ihn mit Maschinen nicht räumen und zudem schneite es am Dienstag schon wieder heftig.

Ausfälle auch schon in der Bezirksliga Alb. Seit Montag sind in Metzingen sämtliche Plätze gesperrt, deshalb kommt das Spitzenspiel zwischen der TuS Metzingen und dem SSC Tübingen nicht zur Austragung. In Wittlingen kann man die Plätze unter dem Schnee nur erahnen. Auch dort kann, wie der TSV-Vorsitzende Konrad Hölz glaubhaft versicherte, nicht gespielt werden. Croatia kann sich die Anreise also sparen.

Anders der TSV Dettingen, der die weite Fahrt nach Altingen wohl antritt, weil dort schon am Sonntag der Platz geräumt wurde. Auch die Partie Sickenhausen gegen Derendingen scheint gesichert. Dort wurde am Sonntag bereits gespielt.

In der Kreisliga A2 Reutlingen wurden zwei Partien bereits im Vorfeld weiter nach hinten verlegt: Der SV Sveti Sava Reutlingen spielt gegen den VfL Pfullingen II am Mittwoch (28. März), der TSV Glems empfängt den TSV Oferdingen am Mittwoch, 9. Mai.

Weitere Ausfälle drohen für das Programm unter der Woche, die Staffelleiter sind dieser Tage nicht um ihren Job zu beneiden.