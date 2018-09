Oberliga Wegweisende Heimspiele für den SSV

Reutlingen / Matthias Jedele

Wenn am heutigen Samstag ab 14 Uhr im Kreuzeiche-Stadion der Anpfiff zur Oberliga-Partie zwischen dem Tabellenführer SSV Reutlingen 05 und dem FC Germania Friedrichstal ertönt, treffen zwei Mannschaften mit komplett unterschiedlichen Saisonzielen aufeinander. Während die 05er möglichst lange um den Aufstieg mitspielen wollen, zählt für die Gäste nördlich von Karlsruhe nur der Klassenerhalt. Ein Blick auf die aktuelle Oberliga-Tabelle verdeutlicht dies. 17 Punkte holten die Reutlinger aus den ersten sieben Meisterschaftspartien. Dem stehen magere drei Zähler auf dem Germania-Konto gegenüber. „Das komplette Umfeld erwartet einen klaren Sieg von uns. Da wird nur gerätselt, wie viele Tore wir erzielen werden. Das ist aber der falsche Ansatz. Wir müssen das Spiel hoch konzentriert angehen, den FC nicht unterschätzen und Geduld beweisen“, erklärt Reutlingens Cheftrainer Teodor Rus, der bei der Video-Analyse des Gegners eine defensiv ausgerichtete Fünfer-Kette ausgemacht hat. Die Abwehrarbeit genießt auch beim Reutlinger Kommandogeber höchste Priorität und daher ist es auch nicht verwunderlich, dass der SSV erst drei Gegentore hinnehmen musste und so die beste Defensive der kompletten Oberliga stellt. Personell kann Rus fast aus dem Vollen schöpfen. Neben dem langzeitverletzten Sidy Niang (Knorpelschaden), fallen wohl nur Jannick Schram (Schambeinentzündung) und Gökhan Gümüssu (krank) aus. Der zuletzt angeschlagene Tim Schwaiger konnte die Woche mit dem Team trainieren und steht zur Verfügung.

Friedrichstal kassierte in den ersten sieben Meisterschaftspartien satte 23 Gegentore und stellt somit die schlechteste Abwehr der kompletten Oberliga. Erschwerend kommt hinzu, dass im Angriff recht wenig zusammenläuft und erst sechs eigene Treffer bejubelt werden konnten.

Obwohl man, ganz getreu dem Motto des Reutlinger Cheftrainers Rus, immer nur von Spiel zu Spiel denken soll, darf zumindest mit einem Auge auf die nächsten Wochen geschielt werden. So empfängt der SSV bereits am nächsten Samstag den FSV 08 Bissingen zum Topspiel an der Kreuzeiche, ehe es am 3. Oktober zum Landesligisten TSV Crailsheim geht. Dort kämpft man um den Einzug ins Viertelfinale des WFV-Pokals. Am 6. Oktober spielen die 05er dann in Nöttingen (14 Uhr). Diese Partie war ursprünglich auf den 5. Oktober terminiert, wurde nun aber wegen des Pokalspiels verlegt.