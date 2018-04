Fußball VfL Pfullingen vor hoher Hürde

Pfullingen / Gattiker

Verbandsligist VfL Pfullingen ist in Abstiegsgefahr – es können bis zu vier Teams aus der Verbandsliga absteigen, der Fünftletzte könnte eine Relegation spielen – gastiert am Samstag um 16 Uhr bei der Mannschaft der Stunde, dem FC Albstadt. Die Eberhart-Schützlinge sind seit sechs Spielen mit vier Siegen unbesiegt, holten in Hollenbach mit dem 2:2 einen Punkt. Sie siegten gegen Rutesheim, Calcio Leinfelden, Sindelfingen und Hall. Mit Pietro Fiorenza hat der FC einen Top-Torjäger, der 25 mal einlochte, auch beim 2:2 im Hinspiel traf. An ihm war der SSV Reutlingen interessiert, doch aus beruflichen Gründen kommt ein Wechsel nicht in Frage.

Fünf fallen aus

Beim VfL fallen Kynast, Reuer, Leuze und Radman aus, auch Weiland ist beruflich unterwegs. Dafür steht Neuzugang Marc Tiryaki-Zeeb erneut im Kader, er hat noch gar nicht gespielt, könnte aber für eine gewisse Zeit zum Einsatz kommen. Für Spielleiter Frank König (Trainer Konietzny war auf einem Lehrgang) steht fest: „Mit sieben Punkten aus den Spielen beim FC Albstadt, gegen Hall und in Rutesheim könnte ich gut leben, wir wissen um die Lage, aber Sindelfingen und Neckarrems sind auch da unten mit dabei, sind das nicht gewohnt.Wir streben einen Sieg an, die Mannschaft ist intakt, wir betreiben seit Wochen einen Riesenaufwand, haben Chancen, verwerten sie nicht und machen zudem einfache Fehler.“

König fordert, man müsse kompakter stehen und Fehler vermeiden. Den gegnerischen Torjäger Pietro Fiorenza müsse man ausschalten. Unentschieden würden nichts bringen, das Team kenne die Brisanz, man müsse da unten rauskommen, jetzt würden die entscheidenden Spiele kommen. Er sagt: „Wir sollten dringend punkten, das Team kennt die Tabellenlage, der Wille ist vorhanden, aber wir müssen am Samstag über den Kampf ins Spiel kommen, da muss ein hundertprozentiger Einsatz her, da müssen alle an das Limit herankommen, das verlange ich.“